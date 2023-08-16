ТНТ запустил съемки комедии о 18-летней суррогатной матери

Канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media приступили к съемкам социальной комедии под рабочим названием «Суррогатная мать». Это будет история о двух семьях из разных слоев общества, рассказанная от лица девочки-подростка, которая стала причиной столкновения двух миров. Сериал раскроет тему понимания семейных ценностей представителями разных поколений и социальных групп.
По сюжету 18-летняя девушка, пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама же и становится. В клинике ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной, но бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. Теперь перед героиней встает дилемма: избавиться от нежелательной беременности или рожать?
Алчная мать девушки видит в беременности источник заработка и при любом удобном случае старается выманить у богатых биородителей лишнюю копейку. А состоятельная пара стремится во всем контролировать девушку и навязывает свои условия. Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения героини с ее парнем. А затем внезапно появляется ее давно пропавший отец — игроман и аферист.
Главную героиню сериала сыграет молодая актриса Ангелина Загребина («Последний аксель», «Химера»), ее мать — Евгения Капралова («Патриот»), богатую супружескую пару — Иван Охлобыстин («Холоп», «Ресторан по понятиям», «Волшебник») и Екатерина Стулова («Жуки», «Сестры», «Отчаянные дольщики»). Также в ролях: Татьяна Орлова, Арсений Сергеев, Егор Кенжаметов и другие.
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«Этот сериал не только и не столько о молодой суррогатной матери, сколько о людях… Людях бедных и богатых, честных и хитрых, наглых и скромных, но, главное, безумно смешных в своей трогательности!» — говорит креативный продюсер и сценарист проекта Павел Орешин.
«Своей историей мы хотим рассказать, что нет, на самом деле, никаких «богатых» и «бедных». Есть просто люди. Конфликты и проблемы у всех одинаковые. Вне зависимости от банковского счета», — добавляет его коллега Арнольд Манасян.
«Семья — это самое лучшее, что может с нами случиться. Это надо беречь, этим надо восхищаться, чтобы и наши дети берегли и восхищались. И их дети. Поэтому, конечно, такие истории, как наша, нужны и важны. Наш сериал в очередной раз напоминает о том, что мир — дико сложная штука, и разобраться в нем без любви невозможно», — отмечает актер Иван Охлобыстин.
Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье, с августа по ноябрь. Премьера запланирована на канале ТНТ в 2024 году.