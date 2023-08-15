Избалованную певицу в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» сыграет Марина Кравец

Раскрыта тайна, кто играет популярную певицу в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Это будет звезда Comedy Club и телеведущая Марина Кравец. По словам артистки, ее экранный образ во многом очень далек от нее самой, так что ей приходится проявить актерские способности.

«В сериале я играю популярную, довольно избалованную певицу, приехавшую в дом, который для нее подготовила компания Сергея (главный герой сериала. — Прим. авт.), в том числе главная героиня Саша», — рассказала Кравец.

«Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. В этом плане, кстати, мы с Ланой совершенно разные.

Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии — во всяком случае, я постаралась добавить это в образ».