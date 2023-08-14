Михримах, любимая дочь султана Сулеймана! Как сейчас выглядит Мелис Мутлуч — выросла, ей уже 20 лет

Мелис Мутлуч — юная актриса, которая с блеском справилась с ролью маленькой Михримах султан. Многие помнят, как по задумке сценаристов, юная султанша сумела уговорить своего отца-повелителя, чтобы тот оставил за ней покои Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). Сама же Роксолана без разрешения от султана Сулеймана заняла покои его матери Валиде Айше султан, чем разгневала падишаха. Но увидев слезинки в глазах дочери, султан Сулейман тут же растаял, позволив Михримах сохранить за собой полученные ею покои. Так и Хюррем осталась жить в комнатах покойной Валиде.

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