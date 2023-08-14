Михримах, любимая дочь султана Сулеймана! Как сейчас выглядит Мелис Мутлуч — выросла, ей уже 20 лет

Мелис Мутлуч — юная актриса, которая с блеском справилась с ролью маленькой Михримах султан. Многие помнят, как по задумке сценаристов, юная султанша сумела уговорить своего отца-повелителя, чтобы тот оставил за ней покои Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). Сама же Роксолана без разрешения от султана Сулеймана заняла покои его матери Валиде Айше султан, чем разгневала падишаха. Но увидев слезинки в глазах дочери, султан Сулейман тут же растаял, позволив Михримах сохранить за собой полученные ею покои. Так и Хюррем осталась жить в комнатах покойной Валиде.
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Мелис Мутлуч в образе Михримах султан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Мелис Мутлуч стала девушкой, расцвела и похорошела. Фото: личный архив
Но чем-то все же напоминает ту маленькую Михримах султан. Фото: личный архив
Мелис Мутлуч в свои 20 лет очень похорошела. В ней сложно узнать ту очаровательную Михримах султан, но все же яркие черты ее внешности сохранились: милые ямочки на щечках, нежный овал лица, очаровательная улыбка.
Поклонники считают, что несмотря на свой юный возраст, Мелис Мутлуч отлично справилась с ролью Михримах султан, а ведь девочке на момент съемок было не больше 8 лет.