Слоны, тигры, крокодилы, Запашный: в Самаре снимают сериал о перевоспитании парней в цирке

Канал СТС запустил съемки 17-серийной комедии «Сальто-Мортале», одним из продюсеров которой стал легендарный дрессировщик Эдгард Запашный.
По сюжету сериала, троих парней - детдомовца, бабника и маменькиного сынка отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять свои задачи тройка нарушителей будет под присмотром директора, завхоза (бывшего моряка), дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других работников цирка.
Героям предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъяренных хищников и совершать прочие безумства.
Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, где пройдут сцены из финальной серии, а также объяснил актерам, как взаимодействовать с животными.
В отличие от своих коллег исполнитель роли директора Николай Добрынин уже имел опыт работы с хищниками в сериале «Маргарита Назарова».
«Я тогда год провел с тиграми Запашных. Было страшно, но я в них влюбился. И сериал «Сальто-Мортале» мне очень дорог, - говорит артист. - Мне кажется, у нас замечательный сценарий, в котором множество интриг и неожиданных поворотов».
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На съемках сериала «Сальто-Мортале». Фото: канал СТС
Большая часть съемок пройдет в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале будут участвовать не только артисты цирковой династии, чья история началась в 1872 году, но и их подопечные: два слона, сыгравшие в фильме Федерико Феллини «Интервью», тигр, кенгуру, лошади, верблюды, зебра и питон.
Также в кадре появятся и российские актеры-животные: медведь, крокодил, шимпанзе, змеи, пудели, морские котики и голуби.
Над проектом работает команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком трюков Александром Шеином. Каскадёров ожидает больше ста трюков, в том числе драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки.
В ролях: Виталий Хаев, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Егор Кирячок, Илья Сигалов, Иван Злобин, Артём Бобцов, Максим Литовченко, Светлана Листова, Сергей Рост, Ника Вигель, Тина Стойилкович и другие актеры.
Премьера сериала «Сальто-Мортале» состоится на канале СТС в новом телесезоне.