Слоны, тигры, крокодилы, Запашный: в Самаре снимают сериал о перевоспитании парней в цирке

Канал СТС запустил съемки 17-серийной комедии «Сальто-Мортале», одним из продюсеров которой стал легендарный дрессировщик Эдгард Запашный.

По сюжету сериала, троих парней - детдомовца, бабника и маменькиного сынка отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять свои задачи тройка нарушителей будет под присмотром директора, завхоза (бывшего моряка), дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других работников цирка.

Героям предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъяренных хищников и совершать прочие безумства.

Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, где пройдут сцены из финальной серии, а также объяснил актерам, как взаимодействовать с животными.

В отличие от своих коллег исполнитель роли директора Николай Добрынин уже имел опыт работы с хищниками в сериале «Маргарита Назарова».

«Я тогда год провел с тиграми Запашных. Было страшно, но я в них влюбился. И сериал «Сальто-Мортале» мне очень дорог, - говорит артист. - Мне кажется, у нас замечательный сценарий, в котором множество интриг и неожиданных поворотов».

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