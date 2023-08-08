«Самая объемная работа в моей жизни»: Андрей Кончаловский снял масштабный сериал «Хроники русской революции»

6 августа в Большом театре в Москве известный режиссер Андрей Кончаловский завершил съемки своего нового 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции». Данная лента посвящена трагическим событиям 1905-1924 годов – непростой эпохе, повлиявшей на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии.

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами», - говорит постановщик. «Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».

Съемки продолжались почти год. Во время работы над картиной Кончаловский стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи.

Съемочной группой было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры.

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Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие актеры.

Генеральными продюсерами картины выступили Алишер Усманов и канал «Россия». Сериал снят при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Онлайн-премьера состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.