«Гюльшах? Похудела, губки-уточки!»: как сейчас выглядит 41-летняя Нихан Бююкаач — оказалась моложе Махидевран

Кто бы мог подумать, что Нихан Бююкаач, которая сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Гюльшах-хатун, окажется моложе Нур Феттахоглу (Махидевран султан). Хотя разница в возрасте у актрис незначительная, всего год, Нихан на съемках сериала выглядела куда старше, нежели Феттахоглу.
Бююкаач прекрасно справилась с ролью Гюльшах, будучи служанкой Махидевран султан, она плела козни против Хюррем, делая все для того, чтобы ее госпожа снова могла назваться любимой хасеки султана Сулеймана. Однако из-за своей неумелости, Гюльшах скорее вредила Махидевран султан, чем приносила ей пользу.
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Нихан Бююкаач в образе Гюльшах с Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Нихан Бююкаач сложно узнать — она постройнела, сделала губки-уточки. Фото: личный архив
Нихан Бююкаач выглядит даже моложе, чем в сериале, а ведь прошло уж 10 лет с момента выхода последнего сезона. Фото: личный архив
Нихан Бююкаач может дать фору многим молодым актрисам. В свои 41 год она выглядит просто восхитительно. Видно, что актриса следит за своей внешностью, она вообще не постарела, скорее, наоборот, помолодела. И выглядит даже лучше, чем на съемках «Великолепного века».
«И это Гюльшах?? Да ладно!», «Просто вау! Молодец», «В сериале как-то состарили», «Раздражала весь сериал! Пакостила Хюррем», «Гюльшах? Похудела, губки-уточки», «Ну чем не султанша? А то в служанки отдали», «Отлично выглядит! Молодец», — пишут фолловеры.