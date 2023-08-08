«Гюльшах? Похудела, губки-уточки!»: как сейчас выглядит 41-летняя Нихан Бююкаач — оказалась моложе Махидевран

Кто бы мог подумать, что Нихан Бююкаач, которая сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Гюльшах-хатун, окажется моложе Нур Феттахоглу (Махидевран султан). Хотя разница в возрасте у актрис незначительная, всего год, Нихан на съемках сериала выглядела куда старше, нежели Феттахоглу.

Бююкаач прекрасно справилась с ролью Гюльшах, будучи служанкой Махидевран султан, она плела козни против Хюррем, делая все для того, чтобы ее госпожа снова могла назваться любимой хасеки султана Сулеймана. Однако из-за своей неумелости, Гюльшах скорее вредила Махидевран султан, чем приносила ей пользу.

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