«Возненавидела Сулеймана из-за казни Мустафы»: как сейчас выглядит 42-летняя Нур Феттахоглу — Махидевран султан

Нур Феттахоглу после съемок в турецком сериале «Великолепный век» проснулась знаменитой. Ее знают не только на родине в Турции, но и за ее пределами. Фанатами актриса обзавелась и в России. Нур продолжает активно сниматься в кино. Помимо этого она воспитывает дочь Элису Гюзин от бывшего мужа бизнесмена Левента Везироглу. Примечательно, что супруги дважды расставались. И последняя попытка стала окончательной. В турецких СМИ писали, что Нур Феттахоглу подала на развод, а вот причины называть не стали.
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Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
А вот так Нур Феттахоглу выглядит сейчас, спустя 10 лет после окончания сериала. Фото: личный архив
В сериале «Великолепный век» Нур Феттахоглу сыграла черкешенку Махидевран султан. Ее героиня отчаянно любила султана Сулеймана и не могла примириться с тем, что ее место в сердце повелителя заняла Хюррем султан. Далее последовали интриги и козни, которые фаворитки падишаха плели друг против друга. В итоге результатом этих событий стала смерть шехзаде Мустафы — единственного сына Махидевран султан. Простить падишаха, который отдал этот приказ, черкешенка не смогла.
Кстати, в обычной жизни Нур Феттахоглу отличается от Махидевран султан как небо и земля. Актриса поддерживает теплые отношения с Сельмой Эргеч (Хатидже султан) и Мерьем Узерли (Хюррем султан). После съемок в сериале Нур Феттахоглу даже сменила имидж, став больше похожей на Хюррем. Она покрасилась в медово-рыжий оттенок. Нур все такая же стройная, она почти не изменилась, что очень импонирует ее поклонникам.
«Возненавидела Сулеймана из-за казни Мустафы», «Она так любила повелителя, а он ее предал», «Такая красавица! И в сериале, и в жизни», «Вообще не изменилась! Годы не властны», «Как этим турчанкам удается так шикарно выглядеть! Фигурка просто отпад!», «Стройная! Как кипарис», — пишут фолловеры.