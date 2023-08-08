«Возненавидела Сулеймана из-за казни Мустафы»: как сейчас выглядит 42-летняя Нур Феттахоглу — Махидевран султан

Нур Феттахоглу после съемок в турецком сериале «Великолепный век» проснулась знаменитой. Ее знают не только на родине в Турции, но и за ее пределами. Фанатами актриса обзавелась и в России. Нур продолжает активно сниматься в кино. Помимо этого она воспитывает дочь Элису Гюзин от бывшего мужа бизнесмена Левента Везироглу. Примечательно, что супруги дважды расставались. И последняя попытка стала окончательной. В турецких СМИ писали, что Нур Феттахоглу подала на развод, а вот причины называть не стали.

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