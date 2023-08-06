«Прозвали истеричкой из-за слез по Ибрагиму»: как сейчас выглядит 44-летняя Сельма Эргеч — Хатидже султан стала блондинкой

Сельма Эргеч сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Хатидже султан, сестру султана Сулеймана. По сюжету она была влюблена в Ибрагима-пашу.
Весь первый сезон Хатидже прорыдала из-за запретных чувств к слуге своего брата-повелителя, а когда султан Сулейман разрешил им пожениться, справив никах, султанша разрывалась от ревности к Ибрагиму, подозревая его в связях с другими женщинами. И можно сказать, что своими руками толкнула мужа в объятия Нигяр-калфы.
Примирившись и наладив отношения с Ибрагимом султанше все же удалось простить неверность мужа. Однако Хатидже султан ждал новый удар — казнь паши. Султан Сулейман сам отдал приказ, решив избавиться от Ибрагима. Так что поклонники сериала не без юмора считали, что Сельме Эргеч выпала самая плаксивая роль, а ее героиню и вовсе называли истеричкой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сельма Эргеч в образе Хатидже султан с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Сельма Эргеч стала блондинкой. Фото: соцсети
Вот так Сельма Эргеч выглядит сейчас — чем-то похоже на Хатидже. Фото: соцсети
А вот так Сельма Эргеч выглядит спустя 10 лет после выхода на экран последней серии сериала «Великолепный век». Актриса стала блондинкой, но все же похожа на саму себя в роли Хатидже султан.
«Прозвали истеричкой из-за слез по Ибрагиму», «Реально! Весь сериал прорыдала», «Истерика на ровном месте! И всегда во всем была виновата Хюррем», «Хорошенькая! Такая юная», «Не стареющие султанши», - пишут фолловеры.