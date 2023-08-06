«Прозвали истеричкой из-за слез по Ибрагиму»: как сейчас выглядит 44-летняя Сельма Эргеч — Хатидже султан стала блондинкой

Сельма Эргеч сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Хатидже султан, сестру султана Сулеймана. По сюжету она была влюблена в Ибрагима-пашу.

Весь первый сезон Хатидже прорыдала из-за запретных чувств к слуге своего брата-повелителя, а когда султан Сулейман разрешил им пожениться, справив никах, султанша разрывалась от ревности к Ибрагиму, подозревая его в связях с другими женщинами. И можно сказать, что своими руками толкнула мужа в объятия Нигяр-калфы.

Примирившись и наладив отношения с Ибрагимом султанше все же удалось простить неверность мужа. Однако Хатидже султан ждал новый удар — казнь паши. Султан Сулейман сам отдал приказ, решив избавиться от Ибрагима. Так что поклонники сериала не без юмора считали, что Сельме Эргеч выпала самая плаксивая роль, а ее героиню и вовсе называли истеричкой.

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