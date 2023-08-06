«Ненавидела Хюррем и прикрывала грехи Махидевран»: как сейчас выглядит 79-летняя Небахат Чехре — Валиде султан

Небахат Чехре в молодости считалась одной из самых красивых женщин у себя на родине. В Турции актрису знают еще и как модель. В свои 79 лет Небахат Чехре не утратила своей красоты, царственной осанки, изящества и грации. Вот уж поистине султанская роскошь. Актриса сыграла в турецком сериале «Великолепный век» властную Валиде султан. Сценаристы показали мать султана Сулеймана весьма яркой особой: она была наделена и красотой, и умом. Однако Валиде Айше султан не хотела мириться с тем, что ее сын-повелитель потерял голову из-за славянской фаворитки. Хюррем султан она недолюбливала, зато прикрывала Махидевран султан. Из двух невесток Валиде отдала предпочтение черкешенке, подарившей династии шехзаде Мустафу.

Валиде понимала, что султан Сулейман не испытывает к Махидевран сильных чувств, а значит она не сможет управлять и влиять на ее сына. А вот Хюррем, наоборот, стремилась к власти и над падишахом, и в гареме.

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