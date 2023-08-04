Названы актеры, играющие главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили имена актеров, которые исполняют главные роли в проекте.

Отечественными вариациями Серкана Болата и Эды Йылдыз стали Никита Волков («Трудные подростки») и Лиана Гриба («Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь», «Триггер»). Героиню Лианы будут звать Саша.

«Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек», — говорит актриса Лиана Гриба.

«Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. Но давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать».