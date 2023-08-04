Названы актеры, играющие главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили имена актеров, которые исполняют главные роли в проекте.
Отечественными вариациями Серкана Болата и Эды Йылдыз стали Никита Волков («Трудные подростки») и Лиана Гриба («Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь», «Триггер»). Героиню Лианы будут звать Саша.
«Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек», — говорит актриса Лиана Гриба.
«Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. Но давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать».
Никита Волков и Лиана Гриба. Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
«Турецкий сериал я не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца», — делится актер Никита Волков.
«Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам».
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Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, играющая тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.
Российскую версию турецкого сериала покажут в эфире канала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko.