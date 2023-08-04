Военная драма «Нюрнберг» выйдет в формате сериала

В марте 2023 года в кино вышла военная драма «Нюрнберг» о знаменитом судебном процессе по итогам Великой Отечественной войны. И теперь режиссер картины Николай Лебедев работает над тем, чтобы превратить свое творение в одноименный мини-сериал из четырех эпизодов.
Дату выхода сериала, и будут ли в нем сцены, не вошедшие в полнометражную картину, режиссер не уточнил. По словам постановщика, на данным момент большую часть его внимания занимает приключенческая драма «Кракен», представленная в начале июля на питчинге Фонда кино. Фильм расскажет о военном подводном крейсере, который внезапно пропадает в Гренландском море.
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Напомним, в «Нюрнберге» снялись Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и Сергей Безруков. В основу картины лег роман историка Александра Звягинцева «На веки вечные».
По материалам ТАСС.