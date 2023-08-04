Военная драма «Нюрнберг» выйдет в формате сериала

В марте 2023 года в кино вышла военная драма «Нюрнберг» о знаменитом судебном процессе по итогам Великой Отечественной войны. И теперь режиссер картины Николай Лебедев работает над тем, чтобы превратить свое творение в одноименный мини-сериал из четырех эпизодов.

Дату выхода сериала, и будут ли в нем сцены, не вошедшие в полнометражную картину, режиссер не уточнил. По словам постановщика, на данным момент большую часть его внимания занимает приключенческая драма «Кракен», представленная в начале июля на питчинге Фонда кино. Фильм расскажет о военном подводном крейсере, который внезапно пропадает в Гренландском море.