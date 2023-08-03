Юбилей! Завершены съемки десятого сезона «Реальных пацанов»

В первых числах августа канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media завершили съемки нового, уже десятого по счету сезона комедийного сериала «Реальные пацаны».
В продолжении истории о неунывающем Коляне Наумове главный герой и его друзья переедут в деревню Наумовка. Населенный пункт, мягко говоря, находится в упадке. И вот ребята из Перми примутся его поднимать.
Одним из основных сюрпризов, которые авторы сериала приготовили для зрителей, станет возвращение Антохи — персонажа Антона Богданова, который несколько лет строил свою жизнь отдельно от других пацанов. Также на экран вернутся все женщины участкового Базанова.
Кадр из нового сезона сериала «Реальные пацаны». Фото: канал ТНТ
«К возрасту нашего сериала я лично отношусь с уважением, с огромной любовью. Мы делаем каждый сезон «Реальных пацанов» с отдачей на 200–300 процентов — от самого главного человека на нашей площадке до простых рабочих, на которых мы все «стоим». А мы, главные герои, уже не мальчики, но все еще родные и близкие тем, для кого мы снимаем сериал», — говорит исполнитель главной роли Николай Наумов.
«Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы он и зрители, которые наблюдают за ним, увидели, что стать другим все-таки реально. Чтобы Лера больше не пилила Коляна. Чтобы друзья Коляна перестали его подставлять, а участковый перестал над ним смеяться. Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье», — добавляет генеральный продюсер картины Антон Зайцев.
К своим ролям также вернутся: Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Максим Тихонов, Сергей Ершов и Анастасия Плоскова.
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Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на канале ТНТ осенью.