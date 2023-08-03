Юбилей! Завершены съемки десятого сезона «Реальных пацанов»

В первых числах августа канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media завершили съемки нового, уже десятого по счету сезона комедийного сериала «Реальные пацаны».

В продолжении истории о неунывающем Коляне Наумове главный герой и его друзья переедут в деревню Наумовка. Населенный пункт, мягко говоря, находится в упадке. И вот ребята из Перми примутся его поднимать.

Одним из основных сюрпризов, которые авторы сериала приготовили для зрителей, станет возвращение Антохи — персонажа Антона Богданова, который несколько лет строил свою жизнь отдельно от других пацанов. Также на экран вернутся все женщины участкового Базанова.