Как сейчас выглядит 42-летняя Филиз Ахмет: «Ох уж эта Нигяр-калфа! Чуть у Хатидже не увела Ибрагима»

Филиз Ахмет. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Актриса снискала славу после съемок в сериале «Великолепный век».

Филиз Ахмет — 42 года! Актриса все также хороша собой и привлекательна. Она полюбилась зрителям, сыграв Нигяр-калфу в турецком сериале «Великолепный век». Филиз ведет отнюдь не звездный образ жизни. По актрисе видно, что она совсем не зазвездилась, часто общается с поклонниками, сама ведет соцсети. Улыбчивая и миловидная, она легко располагает к себе.

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Филиз Ахмет в образе Нигяр-калфы с Оканом Ялабыком. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Филиз Ахмет редко появляется на вечеринках. Фото: соцсети

Филиз Ахмет с Селимом Байрактаром, который сыграл Сюмбюля-агу. Фото: соцсети

«Ох уж эта Нигяр-калфа! Чуть у Хатидже не увела Ибрагима», «Все такая же красивая!», «Жаль, что в сериале у Нигяр такая судьба, она мне так нравилась», «Приятная! Даже очень», «Мне кажется, она простая, добродушная», — пишут фолловеры.

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