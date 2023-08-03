Как сейчас выглядит 42-летняя Филиз Ахмет: «Ох уж эта Нигяр-калфа! Чуть у Хатидже не увела Ибрагима»

Филиз Ахмет — 42 года! Актриса все также хороша собой и привлекательна. Она полюбилась зрителям, сыграв Нигяр-калфу в турецком сериале «Великолепный век». Филиз ведет отнюдь не звездный образ жизни. По актрисе видно, что она совсем не зазвездилась, часто общается с поклонниками, сама ведет соцсети. Улыбчивая и миловидная, она легко располагает к себе.

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