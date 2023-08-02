Время пройтись по детским травмам: названа дата премьеры финального сезона сериала «Новенькие»

«Было сложно поставить себя на место моего персонажа, который постепенно взрослеет, становится молодым отцом и переживает свой внутренний кризис», — признается исполнитель главной роли Глеб Калюжный.

Его партнершей выступила победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева, для которой этот проект стал дебютом в кино.

«Моя героиня Влада чуть постарше меня, и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады — это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться», — говорит Медведева.

Более осознанным к четвертому сезону становится и герой Анара Халилова.

«Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались», — отмечает актер.

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По сюжету финальных серий Макс возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне, организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее.

Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

Добавим, что съемки четвертого сезона проходили в Калязине и Твери.