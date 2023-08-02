Время пройтись по детским травмам: названа дата премьеры финального сезона сериала «Новенькие»

24 августа в онлайн-кинотеатре Start начнется показ финального сезона молодежного сериала «Новенькие». В день премьеры будут доступны две первые серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября.
Данный сериал стартовал осенью 2020 года. Первые два сезона были посвящены буллингу в школе и абъюзивным отношениям в семье, третий говорил о взрослении и поиске себя. Четвертый, он же финальный сезон, покажет уже повзрослевших героев, которым пришло время разобраться с детскими травмами.
«Было сложно поставить себя на место моего персонажа, который постепенно взрослеет, становится молодым отцом и переживает свой внутренний кризис», — признается исполнитель главной роли Глеб Калюжный.
Его партнершей выступила победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева, для которой этот проект стал дебютом в кино.
«Моя героиня Влада чуть постарше меня, и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады — это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться», — говорит Медведева.
Более осознанным к четвертому сезону становится и герой Анара Халилова.
«Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались», — отмечает актер.
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По сюжету финальных серий Макс возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне, организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее.
Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.
Добавим, что съемки четвертого сезона проходили в Калязине и Твери.