«СуперИвановы» ворвутся в жизнь телезрителей в середине августа

Канал ТВ-3 объявил дату старта в эфире мистической комедии «СуперИвановы» - 14 августа в 19:30.
Зрителей сериала ждет история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительными способностями. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. А дар дочери Кати (Мария Абрамова) еще предстоит узнать.
И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остается верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем.
«Моя героиня Дарина – ясновидящая, сильная, все контролирующая, но мягкая. Четко знающая, что нужно, и отстаивающая свои границы и особенно границы своей семьи. Она готова помочь всем, но если кто-то не прав, она всегда об этом скажет. Она всегда за правду, честность и справедливость», - рассказала актриса Екатерина Волкова.
Каждая серия «СуперИвановых» – это новое захватывающее расследование, приправленное курьезными поворотами семейной жизни.
Смотрите новый сериал ТВ-3 – с 14 августа по будням, с понедельника по четверг.