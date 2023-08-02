«СуперИвановы» ворвутся в жизнь телезрителей в середине августа

Канал ТВ-3 объявил дату старта в эфире мистической комедии «СуперИвановы» - 14 августа в 19:30.

Зрителей сериала ждет история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительными способностями. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. А дар дочери Кати (Мария Абрамова) еще предстоит узнать.

И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остается верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем.