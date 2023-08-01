«Невероятно крутые!»: сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон

Сериал о манипуляциях «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Романом Васильевым стал самой успешной премьерой онлайн-кинотеатра Start. На сегодняшний день проект посмотрело более 3,5 миллионов подписчиков. И его создатели спешат обрадовать всех, кто следит за отношениями главных героев: работа над продолжением уже началась.
Продюсер и шоураннер сериала Ирина Сосновая поделилась первыми деталями второго сезона:
«В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать ее со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит ее отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придется заплатить абсолютно каждому».
Шоураннер и актриса проекта Дарья Мороз обещает, что продолжение истории будет неожиданным и более динамичным:
«Мы оставим полюбившихся зрителю героев и введем новых персонажей, мы их уже придумали, они невероятно крутые! Кроме того, во втором сезоне мы зайдем в тему детских травм и покажем, как они влияют на взрослую жизнь. Мы, вместе с главной героиней, постараемся шагнуть в осознанность и разобраться, что же такое любовь в ее настоящем понимании».
Автор книги «Жить жизнь» и бизнес-аналитик Анна Богинская призналась, что очень рада новости о старте второго сезона:
«После выхода фильма я получила тысячи сообщений с вопросом: «Будет ли продолжение? Ведь написано три книги». Для меня огромная честь знать, что сюжет «Жить жизнь» тронул мысли и сердца миллионов зрителей в мире. Финал первого сезона оставил вопросов больше, чем ответов, а интриги — как крема на торте!»
Премьера первого сезона «Жить жизнь» состоялась в онлайн-кинотеатре Start 13 апреля 2023 года. С первых серий картина вызвала волну комментариев и психологических разборов. В главной героине узнавали себя сотни девушек, включая селебрити, а в Сети появились онлайн-курсы по разбору абьюзивных кейсов из сериала.
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Критики назвали проект «народной драмой» и «главным женским сериалом». В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше.
Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.