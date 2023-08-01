«Невероятно крутые!»: сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Критики назвали проект «народной драмой» и «главным женским сериалом». В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше.

Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.