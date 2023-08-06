Ян Цапник, Виктор Хориняк и другие звезды в новых сериалах, которые снимаются прямо сейчас

Самое время рассказать о проектах, работа над которыми кипит прямо сейчас.
«Город Брежнев»
Маньяки, ОПГ - все это стабильно привлекает зрителя, вот и продюсеры раз за разом обращаются к подобным сюжетам. «Город Брежнев» - произведение дважды лауреата «Большой книги» Шамиля Идиатуллина, в котором он подробно выписал феноменологию татарской мафии 80-х. Собственно, и сериал будет об этом. Действие проекта стартует в 1983 году в Набережных Челнах (тогда - Брежневе), где растет и развивается молодой Артур, который в ОПГ не входит, но оказывается в тисках обстоятельств перед тяжелейшим выбором.
Что особенно интересно, руку к истории приложил легендарный музыкант «Кино» Алексей Рыбин, написавший сценарий на основе романа Идиатуллина. На главные роли создатели проекта принципиально берут не суперзвезд, а артистов татарских драматических театров.
Ждать проекта, как несложно догадаться, стоит на канале НТВ.
«Симон»
Любовниц знойного армянина сыграли (слева направо): Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Алика Смехова и Алена Хмельницкая. Фото: кадр из фильма
Воистину братьев Андреасян не остановить! Сарик и Гевонд штампуют сериалы как жингялав хац (армянские пирожки с зеленью) - публика едва успевает переваривать. Новое драмеди «Симон» - очередной проект Сарика, который он снимает по одноименной книге Наринэ Абгарян. Сериал посвящен истории семьи деревенского каменщика Симона (звезда «Последнего из Магикян» Грант Тохатян), который скончался и оставляет жену Меланью со множеством детей, внуков и... любовниц.
Да, Симон умел не только надежно класть кирпичи. Красавицы Сильвия, Элиза, София и Сусанна (армянских красоток играют Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова), с которыми он некогда имел отношения, приходят на похороны ловеласа - и тут начинается самое интересное...
Насладиться колоритной комедией смогут зрители онлайн-платформы Premier.
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«Последний богатырь. Наследие»
Роль дочки героя Хориняка исполняет Арина Рожкова (слева). Фото: кадр из фильма
Один из самых ожидаемых проектов - многосерийное продолжение сказочной франшизы «Последний богатырь»,
собравшей кучу денег в российских кинотеатрах. Из названия понятно - действие проекта происходит спустя много лет (точнее - 20) после окончания событий, описанных в последнем фильме («Корень зла») про богатыря Ивана Найденова, которого сыграл Виктор Хориняк.
Удалой молодец разменял шестой десяток, и у него уже вовсю подрастают красавицы дочки: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). В определенный момент в Белогорье прибывает колдун Северин (не путать с Сауроном), которому привиделось страшное бедствие. Так начинается спецоперация по спасению Белогорья - дочери Ивана придется отправиться в 2017 год, чтобы подкрутить там кое-что и вывести из-под удара родное селение.
Проект выйдет на канале «Россия 1» и платформе START.
«Столыпин»
Российскому государственному деятелю Петру Столыпину давно надо было посвятить сольный сериал, но чаще всего он присутствовал на экране в виде второстепенного героя. Да, в 2006 году вышел проект «Столыпин. Невыученные уроки», но прошел совершенно незаметно. И вот новая попытка. В исторических интерьерах Северной столицы начались съемки нового сериала, посвященного событиям начала XX века. Конкретно - судьбе Столыпина. Режиссером ленты стал Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «София»).
До сих пор в большом секрете держится исполнитель главной роли. Но кастинг-лист подсказывает, что им может быть Александр Устюгов. Режиссер «Столыпина» часто работал с этим артистом, они хорошо понимают друг друга, дело за малым - грим. Очевидно, для схожести с Петром Аркадьевичем над довольно молодым Устюговым специалистам придется поколдовать.
Сюжет развивается с 1906 по 1911 год - в промежуток, охвативший и революцию, и создание и роспуск первой Госдумы, и службу Столыпина в Саратовской губернии, а потом на посту главы МВД и Совета министров и, конечно, его убийство.
В проекте, кроме Устюгова, заняты также Стася Милославская, Александр Яценко, Екатерина Волкова, Борис Каморзин, Павел Трубинер, Алексей Морозов и Андрей Ургант.
Сериал планируется к выходу на канале «Россия» в следующем телесезоне.
«Политех»
Фото: кадр из фильма
Народный артист России Ян Цапник буквально живет на съемках, один сериал сменяется другим («Игра в убийство», «Шаляпин», «Вредная привычка», «Зять», «Конец славы», «Полярный-3», «Скрытые мотивы» - это только несколько проектов текущего года).
Новый комедийный сериал, в котором сыграет Ян, - «Политех». Он посвящен крайне модной сейчас теме - киберспорту. В главной роли - молодой актер Александр Новиков, сыгравший парня по имени Глеб, который стремится попасть в команду, зарабатывающую киберспортом крупные деньги.
Вместе с Яном Цапником в «Политехе» снимается Александр Новиков. Фото: кадр из фильма
Снимают проект в филиале МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. «Здание показалось нам очень кинематографичным, - подчеркивает креативный продюсер проекта Иван Семенов. - Оно дореволюционное, с высокими потолками и красивыми пролетами. Местные называют его Хогвартсом».
К выходу «Политех» планируется на канале СТС и платформе Wink.