Ян Цапник, Виктор Хориняк и другие звезды в новых сериалах, которые снимаются прямо сейчас

Один из самых ожидаемых проектов - многосерийное продолжение сказочной франшизы «Последний богатырь»,

собравшей кучу денег в российских кинотеатрах. Из названия понятно - действие проекта происходит спустя много лет (точнее - 20) после окончания событий, описанных в последнем фильме («Корень зла») про богатыря Ивана Найденова, которого сыграл Виктор Хориняк.

Удалой молодец разменял шестой десяток, и у него уже вовсю подрастают красавицы дочки: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). В определенный момент в Белогорье прибывает колдун Северин (не путать с Сауроном), которому привиделось страшное бедствие. Так начинается спецоперация по спасению Белогорья - дочери Ивана придется отправиться в 2017 год, чтобы подкрутить там кое-что и вывести из-под удара родное селение.

Проект выйдет на канале «Россия 1» и платформе START.

«Столыпин»

Российскому государственному деятелю Петру Столыпину давно надо было посвятить сольный сериал, но чаще всего он присутствовал на экране в виде второстепенного героя. Да, в 2006 году вышел проект «Столыпин. Невыученные уроки», но прошел совершенно незаметно. И вот новая попытка. В исторических интерьерах Северной столицы начались съемки нового сериала, посвященного событиям начала XX века. Конкретно - судьбе Столыпина. Режиссером ленты стал Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «София»).

До сих пор в большом секрете держится исполнитель главной роли. Но кастинг-лист подсказывает, что им может быть Александр Устюгов. Режиссер «Столыпина» часто работал с этим артистом, они хорошо понимают друг друга, дело за малым - грим. Очевидно, для схожести с Петром Аркадьевичем над довольно молодым Устюговым специалистам придется поколдовать.

Сюжет развивается с 1906 по 1911 год - в промежуток, охвативший и революцию, и создание и роспуск первой Госдумы, и службу Столыпина в Саратовской губернии, а потом на посту главы МВД и Совета министров и, конечно, его убийство.

В проекте, кроме Устюгова, заняты также Стася Милославская, Александр Яценко, Екатерина Волкова, Борис Каморзин, Павел Трубинер, Алексей Морозов и Андрей Ургант.

Сериал планируется к выходу на канале «Россия» в следующем телесезоне.

«Политех»