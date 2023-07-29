Пореченков меняет профессию - теперь мэр: завершены съемки третьего сезона сериала «Полярный»

Канал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production завершили съемки третьего сезона комедийного сериала «Полярный».

В новых сериях главный герой Витя будет вынужден стать мэром городка Полярный. Ему предстоит разобраться с проблемами, которые «любезно» приберег для него бывший глава. Витя также наживет себе нового противника – молодого и наглого Ломаева.

Кроме профессиональных трудностей, появляются и семейные: в новом сезоне Витя станет еще и отцом. А на помощь молодым родителям приходит Антонина Васильевна, заслуженный учитель русского языка и литературы – она принимает на себя роль не только любящей бабушки для внука, но и строгой тещи для главного героя.

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