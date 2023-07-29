Пореченков меняет профессию - теперь мэр: завершены съемки третьего сезона сериала «Полярный»

Канал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production завершили съемки третьего сезона комедийного сериала «Полярный».
В новых сериях главный герой Витя будет вынужден стать мэром городка Полярный. Ему предстоит разобраться с проблемами, которые «любезно» приберег для него бывший глава. Витя также наживет себе нового противника – молодого и наглого Ломаева.
Кроме профессиональных трудностей, появляются и семейные: в новом сезоне Витя станет еще и отцом. А на помощь молодым родителям приходит Антонина Васильевна, заслуженный учитель русского языка и литературы – она принимает на себя роль не только любящей бабушки для внука, но и строгой тещи для главного героя.
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К своим ролям вернулись Михаил Пореченков, Екатерина Шпица, Ян Цапник и Иван Охлобыстин. Кроме того, кастинг приготовил зрителям много сюрпризов.
«Я стал частью «Полярного» только в третьем сезоне, но мне удалось моментально найти общий язык с командой и быстро влиться в процесс, - говорит новый актер проекта Александр Ратников. - А что касается моего героя Ломаева, когда мы с креативной группой его разбирали, сошлись в мысли, что главная его особенность в том, что он искренне не понимает, как люди могут жить честно».
«Моя героиня в третьем сезоне снова стала матерью. Ей по душе быть тылом для любимых людей, и она не мучается от профессиональных амбиций, - отметила актриса Катерина Шпица. - По сравнению с предыдущими сезонами, я хотела привнести в образ чуть больше решительности и эмоциональности: эти качества, как мне кажется, произрастают в человеке в периоды личного счастья».
Большая часть съемок проходила в городе Кировск Мурманской области. Самым серьезным испытанием для команды стал снег: чтобы поставить аппаратуру, приходилось расчищать сугробы в два человеческих роста. Порой в этих сугробах находили машины горожан, которые, видимо, стояли на улице с осени, и тогда приходилось перестраивать сцены, ведь машины экскаватором уже не уберешь.
Премьера третьего сезона сериала «Полярный» состоится на канале ТНТ.