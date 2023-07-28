Новые сериалы августа – маньяки, секты и трудные подростки

В августе 2023 года зрителей ждут новые российские сериалы, за просмотром которых можно скоротать немало вечеров.

«Замаячный» - детективный триллер о маньяке, который вернулся через 11 лет. Теперь с ним будут разбираться те, кого лично коснулись его прежние зверства. Первые серии выйдут уже 1 августа.

Сериал «Последователи» расскажет о молодой семье, втянутой в секту. Молодая женщина, разочаровавшись в традиционной медицине, забеременела с помощью нетрадиционного «целителя», но ее радость омрачается осознанием: и она, и муж отныне – на «крючке». Первые две серии можно будет посмотреть 3 августа.

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Второй сезон сериала «Контакт» продолжит повествование об отце, пытающемся наладить контакт с собственной дочерью. Главную роль исполнил Павел Майков, премьера нового сезона пройдет 24 августа. По материалам издания «РИАМО».

