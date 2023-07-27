Султан Сулейман не убивал Ибрагима на самом деле - неожиданное заявление историков

Мы помним, как в сериале «Великолепный век» султан Сулейман казнил своего лучшего друга Ибрагима-пашу из-за того, что тот стал покушаться на его власть. Некоторые историки говорили, что Паргали заигрался, перестал видеть границы, и падишаху ничего не оставалось, как устранить его.

Однако некоторые современные исследователи считают, что на самом деле все было не так. По мнению ученых, Сулейман очень трепетно относился к Ибрагиму - он любил его больше, чем собственных детей. И поэтому вряд ли бы он решился на такой шаг.

Скорее всего, Ибрагиму дали уехать из Османской империи. Пригрозили казнью, но не убивали. И, возможно, паша доживал свой век где-то в Европе.

В Турции нигде нет официальной могилы Ибрагима. Может быть, потому что его там не хоронили.

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