Какой сын султана Сулеймана стал бы величайшим правителем Османской империи — слагали бы легенды

Историки часто повторяют, что не тот сын султана Сулеймана стал правителем Османской империи после знаменитого отца. На престол, напомним, взошел сын Хюррем Селим, который постоянно устраивал пьянки и в принципе был нерадивым повелителем.

Лучшая кандидатура, утверждают исследователи, Мустафа — сын Сулеймана и Махидевран. Именно этот шехзаде по закону и должен был унаследовать власть, но отец его казнил.

До сих пор точная причина казни Мустафы не установлена. Но, скорее всего, молодой человек стал жертвой интриг Хюррем.

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