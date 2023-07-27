Историки нашли новый ляп в «Великолепном веке» — Хатидже так никогда не делала

Историки часто находят ляпы в популярном турецком сериале «Великолепный век». Говорят, что в реальной жизни все было по-другому — киношники лишь взяли имена исторических личностей и все приукрасили.

К примеру, взять Хатидже. В сериале показали, как сестра султана Сулеймана явно давала понять, что находится в особом положении и не позволит мужу Ибрагиму изменять ей.

Однако после того, как она узнала о связи супруга с одной из наложниц, притихла и простила его.

В реальном жизни так быть не могло. Ибрагим ей в принципе не изменял, так как брака этого не было. Великий визирь был женат на другой женщине, а сестру султан Сулейман выдал замуж за пашу из влиятельного рода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».