Какой судьбоносный эпизод из жизни Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали неземную любовь османского правителя султана Сулеймана и его верной наложницы Хюррем.

Однако не все эпизоды их реальной жизни киношники отобразили. Например, в фильме ничего не рассказали про несчастного третьего сына Хюррем и падишаха Адбуллу.

Историки утверждают, что мальчик погиб от неизвестной болезни в двухлетнем возрасте. Можно только представить состояние Хюррем на тот момент. Исследователи утверждают, что она убивалась с горя.

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