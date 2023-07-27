Серьезная травма и изнуряющие тренировки: как снимали сериал «Колотушка»

У главного героя «Колотушки» Саши (Юрий Насонов) была обычная жизнь: работа водителя-экспедитора, жена, маленький сын и даже закрытая ипотека. Рутину разрушил старший брат с буйным нравом - Паша (Андрей Пынзару). Паша трудится вышибалой в ночном клубе и всегда рад «навалять» кому-то по поводу и без, особенно когда выпьет.

Собственно, он и хотел выступать в поп-ММА, пока не случилась неприятность. Саша и Паша попадают в аварию, оказываются должны кучу денег, при этом у старшего брата сломана рука, а значит - бороться он не может. Чтобы выкрутиться и заработать, «младшенький» сам становится бойцом.

Вспомнить любимые фильмы детства – «Рокки» и «Кикбоксер»

Главные герои «Колотушки» – братья, которые, как и многие дети 90-х – начала 2000-х, выросли на кассетах со всеми частями «Рокки», «Кикбоксера» и боевиками Брюса Ли.

Конечно, отечественный сериал на лавры легендарных лент не претендует, но все же отдает должное их неповторимой атмосфере. Да и сами персонажи стараются равняться на кумиров детства – пусть и не всегда успешно. Поэтому, если вам вдруг захочется вспомнить старые добрые времена, когда разборки в кино были простыми и понятными, а драки невероятно красивыми, «Колотушка» поможет справиться с приступами ностальгии!

Удивиться силе актерской воли – серьезная травма не помешала сниматься

