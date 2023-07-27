Серьезная травма и изнуряющие тренировки: как снимали сериал «Колотушка»

31 июля в 21.00 на канале ТНТ стартует показ сериала «Колотушка». Это история обычного парня, который неожиданно начинает карьеру борца смешанных единоборств. Даже если вы раньше не интересовались этим суровым видом спорта, проект стоит того, чтобы его увидеть. Мы нашли для этого минимум пять поводов.
Познакомиться с культурой поп-ММА – как попадают на ринг
Фильмы и сериалы о спорте в России снимают нечасто, а про смешанные единоборства и вспомнить особо нечего, кроме пары картин середины 2010-х («Боец», «Молот»). Для отечественного кинематографа эта тема новая и пока неизведанная. Но происходящее на рингах интересно и режиссеру «Колотушки» Мише Маралесу, и сценаристу Константину Трофимову. Вот они и задумали сделать первый российский сериал о поп-ММА. Так называют бои между непрофессионалами.
Кадр из сериала "Колотушка". Фото: канал ТНТ
У главного героя «Колотушки» Саши (Юрий Насонов) была обычная жизнь: работа водителя-экспедитора, жена, маленький сын и даже закрытая ипотека. Рутину разрушил старший брат с буйным нравом - Паша (Андрей Пынзару). Паша трудится вышибалой в ночном клубе и всегда рад «навалять» кому-то по поводу и без, особенно когда выпьет.
Собственно, он и хотел выступать в поп-ММА, пока не случилась неприятность. Саша и Паша попадают в аварию, оказываются должны кучу денег, при этом у старшего брата сломана рука, а значит - бороться он не может. Чтобы выкрутиться и заработать, «младшенький» сам становится бойцом.
Вспомнить любимые фильмы детства – «Рокки» и «Кикбоксер»
Главные герои «Колотушки» – братья, которые, как и многие дети 90-х – начала 2000-х, выросли на кассетах со всеми частями «Рокки», «Кикбоксера» и боевиками Брюса Ли.
Конечно, отечественный сериал на лавры легендарных лент не претендует, но все же отдает должное их неповторимой атмосфере. Да и сами персонажи стараются равняться на кумиров детства – пусть и не всегда успешно. Поэтому, если вам вдруг захочется вспомнить старые добрые времена, когда разборки в кино были простыми и понятными, а драки невероятно красивыми, «Колотушка» поможет справиться с приступами ностальгии!
Удивиться силе актерской воли – серьезная травма не помешала сниматься
Кадр из сериала "Колотушка". Фото: канал ТНТ
Исполнитель роли Паши - Андрей Пынзару - увлекается тайским боксом, так что актер был готов к работе над проектом. А вот для Юрия Насонова съемки обернулись настоящим челленджем. Актеру пришлось с нуля изучать боевые искусства – он до седьмого пота занимался с тренером, чтобы убедительно смотреться в кадре.
А в начале съемок Насонов серьезно повредил колено. Несмотря на это, работу не остановили. На помощь позвали каскадеров. Но Юрий старался как можно больше сделать самостоятельно, хотя давалось это непросто. Когда работа над фильмом завершилась, актеру сделали операцию на колене, и ему пришлось восстанавливаться полтора месяца! Юрий говорит, что даже благодарен травме – она помогла ему закалить характер.
Задуматься о семейных отношениях – и проявить заботу
Кадр из сериала "Колотушка". Фото: канал ТНТ
В центре сюжета «Колотушки» - двое братьев. Они очень разные, но все равно самые близкие друг другу люди. Паша – любимчик матери, хулиган и настоящая «заноза». Герой Андрея Пынзару поначалу даже может раздражать – особенно, когда по его вине семейство попадает в беду. Но согласитесь: у многих из нас найдутся надоедливые родственники, от которых одни неприятности, но мы их любим и стараемся помочь.
Этим и занимается персонаж Юрия Насонова. Его герой, Саша, – более приземленный, ответственный и готовый решать проблемы, в том числе и не свои. Ближе к финалу обоим братьям предстоит переосмыслить собственное поведение, а зрителям стоит быть повнимательнее. Не исключено, что они узнают в одном из персонажей себя и ответят на вопрос: «Может, и мне пора меняться?!».
Посмеяться и… поплакать одновременно
Кадр из сериала "Колотушка". Фото: канал ТНТ
Создатели «Колотушки» определяют жанр проекта модным словом «драмеди». Тут есть над чем посмеяться. Ну, хотя бы над проделками Паши, который регулярно вляпывается во всевозможные неприятности. В то же время в сериале есть моменты, вызывающие грусть или даже вышибающие слезу.
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Когда Саша пытается сделать карьеру в поп-ММА, ему поначалу категорически не везет. Да, все как в жизни: невозможно прийти в новую сферу и мгновенно добиться успеха. Нужно упорно трудиться, а гарантий никаких нет. Удастся ли Саше из мальчика для битья превратиться в настоящего чемпиона? Ответ на этот вопрос дадут финальные серии «Колотушки».
Не пропустите: начало сериала – 31 июля в 21.00 на канале ТНТ.