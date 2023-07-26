Юрий Стоянов меняет профессию - теперь няня: завершены съемки нового сериала «Артист»

В Москве завершились съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли. В новом проекте онлайн-кинотеатра Start и канала «Россия» актер примерил на себя сразу десять образов — от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков.

По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для начала честной жизни ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме.

К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, матерому преступнику приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч», - говорит Юрий Стоянов. «Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь. Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей».

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