Юрий Стоянов меняет профессию - теперь няня: завершены съемки нового сериала «Артист»

В Москве завершились съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли. В новом проекте онлайн-кинотеатра Start и канала «Россия» актер примерил на себя сразу десять образов — от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков.
По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для начала честной жизни ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме.
К этому времени там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать свои воровские трофеи, матерому преступнику приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.
«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч», - говорит Юрий Стоянов.
«Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь. Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей».
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Филипп Бледный самостоятельно разучил саксофон. Фото: онлайн-кинотеатр Start
Экранному сыну Артиста, актеру Филиппу Бледному ради роли пришлось научиться играть на саксофоне.
«Мой герой еще в детстве был брошен отцом, который вел двойную жизнь и постоянно обманывал семью об источниках своего заработка, - говорит Бледный. - Правда сам персонаж Юрия Николаевича Стоянова не признает себя вором, считая, что судьба вынудила его. Думаю, в этом основной конфликт. Сын разочарован в отце, он не смог простить ему вранье и то, что отец бросил семью, не пытался вернуться обратно».
«И все же, как мне кажется, где-то за напускной отстраненностью моего героя по отношению к отцу, скрывается большая любовь, она никуда не делась, просто обида ее застилает. Мой герой по профессии бухгалтер и работает в банке. Но наверняка какие-то актерские способности и таланты ему от отца все-таки передались. Мы просто о них еще не знаем».
Премьера сериала «Артист» запланирована на 2024 год.