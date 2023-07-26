Как на самом деле султан Сулейман обращался с рабами - в «Великолепном веке» не показали

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали, что султан Сулейман сделал великим визирем своего друга Ибрагима, который не относился к высшему сословию.

Однако киношники не уточнили, что раньше так было не принято. Дело в том, что власть в османской империи строго переходила от отца к сыну. И Сулейман - первый, кто развенчал этот миф.

Ибрагим стал неединственным человеком из народа, кто занимал высокий пост. Вспомните Насухом-эфенди - он стал правой рукой падишаха, а после был послан в санджаки сыновей для слежки за ними.

В «Великолепном веке» также не показали, как Сулейман поставил главным архитектором раба Мимар Синан. Он отстроил половину мечетей Стамбула и вошел в историю.

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