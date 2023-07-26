Кузя вернется на экран богатым бизнесменом в новом сериале «Универ. 13 лет спустя»

21 июля стартовали съемки проекта «Универ. 13 лет спустя» – продолжения сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В новом сезоне зрителей ждет развитие истории основных персонажей, а также возвращение культового героя – Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении Виталия Гогунского.

В новых сериях Кристина окончательно распрощалась с Антоном, который пытается жить в свое удовольствием и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.

Тем временем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за измены мужа.

А Маша в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валентин пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в ее жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя, который стал богатым предпринимателем и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» – вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.