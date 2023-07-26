Кузя вернется на экран богатым бизнесменом в новом сериале «Универ. 13 лет спустя»

21 июля стартовали съемки проекта «Универ. 13 лет спустя» – продолжения сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В новом сезоне зрителей ждет развитие истории основных персонажей, а также возвращение культового героя – Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении Виталия Гогунского.
В новых сериях Кристина окончательно распрощалась с Антоном, который пытается жить в свое удовольствием и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.
Тем временем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за измены мужа.
А Маша в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валентин пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в ее жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя, который стал богатым предпринимателем и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» – вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.
Любимые герои вернулись на площадку. Фото: канал ТНТ
«Идея с возвращением Кузи витала в креативной группе давно. Мы хотели это сделать еще на этапе «Новой общаги». Но там по разным причинам не сложилось. А тут все получилось, и Кузя вернулся, - говорит креативный продюсер Евгений Соболев. – Этого любимого персонажа зритель не видел больше десяти лет, поэтому, конечно, всем интересно увидеть, что с ним произошло».
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«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все десять лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись». И я в конце концов решил вернуться, - комментирует актер Виталий Гогунский. - Кузя возвращается в сериале «пельменным королем», и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть».
«Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев – прямо как в те старые добрые времена, в 2008 году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос. Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за званием самого долгоиграющего сериала мы еще поборемся с «Санта-Барбарой».
К своим ролям в сериале «Универ. 13 лет спустя» также вернулись Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.
«Конечно, я рада возвращению, я люблю этот проект. Несмотря на то, что я много принимаю участия в других съемках, но «Универ» – это мой родной дом, и свою героиню Машу я знаю буквально от и до, - поделилась актриса Анна Хилькевич. - Зритель повзрослел, герои повзрослели, а жизненные проблемы, как правило, остаются актуальными всегда».
Сериал «Универ. 13 лет спустя» будет показан на канале ТНТ.