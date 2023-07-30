Что ждет нас в новых фильмах о гардемаринах, которые, несмотря на возраст, юношеский задор не растеряли

Этого ждали аж с 1995 года - именно тогда впервые показали третий и последний на сегодняшний день фильм о бесстрашных курсантах Навигацкой школы («Гардемарины III»). И вот, кажется, свершилось - осенью мы должны увидеть сразу две новые ленты с любимыми героями.

Ужель та самая Светлана?

Первый фильм военно-исторического мюзикла про гардемаринов вышел в 1987 году. Съемки продолжения проекта начались спустя 30 лет. Постановщица первых трех частей Светлана Дружинина, несмотря на почтенный возраст (в этом году Светлана Сергеевна отметит 88-летие) и трудности с финансированием, все же довела дело до конца.

Дмитрий Харатьян, которому уже 63 года, вновь сыграл Алексея Корсака и признался, что четвертый фильм «Гардемарины 1787. Мир», выходит 5 октября, а пятый - «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября. Фильмы выйдут не только в кино, но и в онлайн-кинотеатрах.