Что ждет нас в новых фильмах о гардемаринах, которые, несмотря на возраст, юношеский задор не растеряли

Этого ждали аж с 1995 года - именно тогда впервые показали третий и последний на сегодняшний день фильм о бесстрашных курсантах Навигацкой школы («Гардемарины III»). И вот, кажется, свершилось - осенью мы должны увидеть сразу две новые ленты с любимыми героями.
Ужель та самая Светлана?
Первый фильм военно-исторического мюзикла про гардемаринов вышел в 1987 году. Съемки продолжения проекта начались спустя 30 лет. Постановщица первых трех частей Светлана Дружинина, несмотря на почтенный возраст (в этом году Светлана Сергеевна отметит 88-летие) и трудности с финансированием, все же довела дело до конца.
Дмитрий Харатьян, которому уже 63 года, вновь сыграл Алексея Корсака и признался, что четвертый фильм «Гардемарины 1787. Мир», выходит 5 октября, а пятый - «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября. Фильмы выйдут не только в кино, но и в онлайн-кинотеатрах.
От оригинального трио Жигунов - Харатьян - Шевельков остался только Дмитрий. Фото: соцсети
По сюжету пятой и шестой частей «Гардемаринов» в тот момент, когда враги задействовали грязные политические приемы (от бесстыдных сплетен до подлых манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни) против нашей державы, на помощь Екатерине Великой приходят друзья-гардемарины, которым помогают их повзрослевшие дети: в частности, Шурка Корсак (Андрей Лаптев) и Александра Ягужинская (Ника Здорик), дочь Анастасии Ягужинской.
Итальянка Семенович и ревнивец Панкратов-Черный
Дата «1787» в названии фильмов связана с годом, когда случилось сражение на Кинбурнской косе в рамках Русско-турецкой войны. Гардемарины внесли немалый вклад в общую победу Русской армии. А еще именно в 1787 году «западные партнеры» захотели разорвать Кючук-Кайнарджийский мирный договор, закрепивший Крымский полуостров за Россией. Разумеется, не обойдется и без шпионов: французский подданный шевалье де Брильи вернется в исполнении неподражаемого Михаила Боярского.
Героя Михаила Боярского во второй части вроде бы застрелили. Но, видимо, не насмерть... Фото: соцсети
. Как? Его же вроде убили! В общем, то ли его дух, то ли он сам будет всячески мешать гардемаринам.
Помимо Алексея Корсака беззаветно служить родине в который раз будут Павел Горин (Александр Домогаров, которому сейчас 60 лет) и Никита Оленев (Михаил Мамаев, 57 лет, - он, напомним, заменил сыгравшего Никиту в самом первом фильме Владимира Шевелькова).
Кристина Орбакайте опять играет императрицу Екатерину Великую. Фото: соцсети
Императрицу Екатерину II вновь сыграла Кристина Орбакайте (она, как известно, впервые появилась еще во вторых «Гардемаринах» в образе будущей государыни, а на тот момент принцессы Ангальт-Цербстской). Роль графа Орлова досталась Александру Лазареву.
В отличие от режиссера Светланы Дружининой и ее супруга, оператора Анатолия Мукасея (оба в очках), Анна Семенович
Нашлась роль и для Анны Семенович: певица сыграла супругу ревнивого итальянского вояки в исполнении нестареющего Александра Панкратова-Черного.