Окончены съемки сериала «Шифр»: что нового мы увидим в продолжении

В Кисловодске закончились съемки заключительного сезона популярного ретродетектива об отважных и невероятно смышленых девушках, чьи аналитические способности помогают советским органам правопорядка ловить опасных преступников в середине прошлого столетия. Вскоре съемочная группа переедет в Петербург, где работа продолжится.

Четвертый блок серий станет для «Шифра» последним и будет довольно сильно отличаться от предыдущих. Мы решили собрать наиболее интересные факты о новом сезоне.

• Часть событий сезона разворачивается в Кисловодске, куда Анна (Екатерина Вилкова), Катерина (Елена Панова), Ирина (Марьяна Спивак) и Соня (Яна Дюбуи) приехали в командировку. Предыдущий сезон снимали в этих же краях - в Пятигорске.