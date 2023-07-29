Окончены съемки сериала «Шифр»: что нового мы увидим в продолжении

В Кисловодске закончились съемки заключительного сезона популярного ретродетектива об отважных и невероятно смышленых девушках, чьи аналитические способности помогают советским органам правопорядка ловить опасных преступников в середине прошлого столетия. Вскоре съемочная группа переедет в Петербург, где работа продолжится.
Четвертый блок серий станет для «Шифра» последним и будет довольно сильно отличаться от предыдущих. Мы решили собрать наиболее интересные факты о новом сезоне.
• Часть событий сезона разворачивается в Кисловодске, куда Анна (Екатерина Вилкова), Катерина (Елена Панова), Ирина (Марьяна Спивак) и Соня (Яна Дюбуи) приехали в командировку. Предыдущий сезон снимали в этих же краях - в Пятигорске.
Июль в Кисловодске выдался холодным и дождливым. Съемочная группа была в теплых куртках, а актрисам приходилось делать вид, что они изнывают от жары, и есть мороженое. Фото: Вера Сторожева
. И не только из-за великолепной натуры. Еще одна причина - Сергей Пускепалис, в трех первых сезонах игравший подполковника Проскурина, которому девушки помогают в расследованиях. В Железноводске живет его жена, хутор, в котором он построил свой дом, называется Порт-Артур: больше ста лет назад землю там давали ветеранам Русско-японской войны. Свободного времени у Сергея почти не было, особенно когда он возглавил Ярославский театр. Он даже просил сценаристов «Шифра»: «Убейте меня!»
Одним из главных действующих лиц первых трех сезонов был подполковник Проскурин в исполнении Сергея Пускепалиса. Увы, больше Проскурина мы не увидим...Одним из главных действующих лиц первых трех сезонов был подполковник Проскурин в исполнении Сергея Пускепалиса. Увы, больше Проскурина мы не увидим... Фото: кадр из фильма
!» Но «убить» подполковника Проскурина режиссер картины Вера Сторожева категорически не соглашалась - пришлось максимально сократить его роль в четвертом сезоне, а третий снять поближе к его дому, чтобы дать актеру возможность хотя бы немного побыть с семьей. При этом, когда Пускепалис узнал, что в четвертом сезоне его роль сократили, отправив Проскурина в командировку, он очень расстроился. Увы, в итоге замечательного актера в новых сериях мы вообще не увидим - как известно, Пускепалис погиб в ДТП в сентябре прошлого года.
Режиссер сериала Вера Сторожева (слева) и вдова Сергея Пускепалиса Елена, сыгравшая в новом сезоне небольшую роль. Фото: Вера Сторожева
• В свежих сериях нас ждет актерский дебют вдовы Сергея Пускепалиса Елены Пускепалене. Она сыграла кассира, который сообщает героиням очень важную информацию. Роль небольшая, но яркая.
• В четвертом сезоне появится новая героиня, которую играет Агриппина Стеклова. С ее приходом криминальная составляющая сюжета станет еще острее и ярче. Кроме нее, зрители увидят и других новых актеров: Дмитрия Муляра, Анну Терехову, Татьяну Агафонову, Марию Лапшину… Всего будет аж 140 новых персонажей.
• С первого сезона и до последнего (всего на съемки ушло 5 лет) над сериалом работает одна и та же команда - в сериальном мире такое бывает крайне редко. У режиссера Веры Сторожевой появился сорежиссер, она же бессменный главный автор всех сезонов Ольга Гнедич. За пять лет съемочная группа стала почти семьей. Когда проходили первые пробы, у оператора родилась дочь, а в этом году девочка уже пойдет в школу. У Яны Дюбуи за время съемок родилось двое детей.
• Среди главных достоинств «Шифра», отмеченных зрителями, - полное погружение в эпоху. Очень красивая «картинка», дух и мода 1950-х: шляпки-менингитки, длинные перчатки под платья, приталенные и расклешенные пальто, затейливые женские прически. Почти весь реквизит настоящий - наряды для героинь привозили из Праги, некоторые костюмы шили в мастерских. Художник по костюмам делала уникальные вещи, например, женские валенки на каблуках.
Екатерина Вилкова знает, что после тяжелого съемочного дня можно мгновенно заснуть в самом неожиданном месте. Фото: Вера Сторожева
• «Шифр» - это российская адаптация британского мини-сериала «Код убийства». Но наша версия уже очень далеко ушла от британского прототипа. У англичан всего 7 серий, у русского «брата» - 64. И дело не только в количестве материала. Часто бывает так, что, когда делают кальку с зарубежного сериала, она плохо вяжется с нашей действительностью. Многое нужно корректировать. Например, в английском сериале главные героини - праздные дамочки. В Советском Союзе такого быть не могло, их бы привлекли за тунеядство. Поэтому авторы постарались перенести английский сюжет на русскую основу так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Популярность сериала доказывает, что задачу выполнить удалось.
• В Санкт-Петербурге, куда из Кисловодска переехала съемочная группа, снимаются события, происходящие в Москве. Почему именно там, а не прямо в златоглавой? В Питере сохранилось много старых квартир, подъездов, дворов. Их, конечно, немало и в столице, но аренда для съемок подобных квартир в Москве стоит намного дороже, чем в городе на Неве.
• 16 новых серий зрители увидят весной следующего года.