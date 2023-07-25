Вот почему Ибрагим-паша ненавидел Хюррем — историки сделали новое открытие

В сериале «Великолепный век» показали ярую вражду двух самых близких людей султана Сулеймана - его любимой женщины Хюррем и лучшего друга Ибрагима.

В фильме кажется, что визирь как будто ревнует султаншу к падишаху. Они строят друг против друга козни не на жизнь, а на смерть.

Однако современные ученые полагают, что дело совсем не в этом. По версии исследователей, визирь предложил Хюррем объединиться против падишаха, чтобы завладеть властью. Та отказала и между ними возникла неприязнь.

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