Правдивое кино о врачах: завершены съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский»

В Москве завершены съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский». В новых сериях перемены подстерегают героев и телезрителей буквально на каждом шагу.

В коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для чрезвычайных происшествий, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова).

Новый главврач Полонский в исполнении Романа Мадянова наводит свои порядки и инициирует кадровые перестановки. Старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) они точно не понравятся, да и ее коллеге Ирине Федоровне (Нина Усатова) лучше быть настороже.

Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, удивляет своим странным поведением.

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Финальный съемочный день 11-го сезона стал настоящим испытанием для всей группы «Склифосовского».

«Это была очень долгая смена на закрытом полигоне, а по сценарию — жуткая авария с пострадавшими. Огромная пробка из игровых автомобилей — 13 легковушек, фура с наглухо врезавшейся в нее машиной, коневозка, автомобиль для транспортировки плазмы…» — рассказала директор картины Сабина Парунакян. «Пиротехники создавали густой туман, но и погода ничуть не отставала: весь день шел проливной дождь, и приходилось работать почти в темноте. В кадре врачи Склифа, как всегда, спешили на помощь, бросив личные дела. А мы в это время создавали артистам на площадке надежный тыл: чтобы избежать реальных неприятностей, были приняты беспрецедентные меры предосторожности».

Премьера нового сезона сериала «Склифосовский» состоится в эфире канала «Россия».