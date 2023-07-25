Какая наложница султана Сулеймана могла уничтожить Хюррем, но прозевала шанс

Главная героиня сериала «Великолепный век» Хюррем — реальный персонаж. Женщина была главной любовью всей жизни султана Сулеймана — правителя Османской империи, ради которой он изменял законы.

Хюррем в гареме боялись, но при этом уважали. Султанша была жестокой и убирала с пути любого, кто мог посягнуть на сердце повелителя.

Однако не многие догадываются, что занять место Хюррем легко могла Нурбану. Наложница, попав в гарем, начала бороться за сердце сына Хюррем Селима. Но историки утверждают, что у девушки были все шансы стать любимой женщиной Сулеймана.

Скорее всего, повелитель бы ей ответил взаимностью, потому что Хюррем уже была стара, а Нурбану могла вернуть падишаху силу и молодость, в каком-то смысле. Но наложница шансом не воспользовалась, прогадала.

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