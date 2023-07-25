ТНТ вернет зрителей в «лихие 90-е» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной

ТНТ объявил о начале съемок криминальной комедии «Дино». Новый сериал выйдет на канале в 2024 году. Это будет история о попытке человека снова пройти путь, который когда-то отправил его жизнь «на помойку», чтобы в этот раз совершить правильный выбор и начать все заново.

Главному герою сериала вместе со зрителями предстоит переосмыслить, казалось бы, далекие «лихие 90-е» и понять, как они повлияли на нашу сегодняшнюю действительность.

По сюжету, бандит Дино, которого когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно, теперь живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств он вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии». Но теперь ему предстоит рассчитаться с собственными долгами.

По словам создателей проекта, герою вновь придется «войти в реку 90-х, которая до сих пор течет по нашим городам и проверить свои принципы на прочность». Кроме этого, он попытается воссоединиться с любовью всей своей жизни.