ТНТ вернет зрителей в «лихие 90-е» с Алексеем Розиным и Любовью Толкалиной

ТНТ объявил о начале съемок криминальной комедии «Дино». Новый сериал выйдет на канале в 2024 году. Это будет история о попытке человека снова пройти путь, который когда-то отправил его жизнь «на помойку», чтобы в этот раз совершить правильный выбор и начать все заново.
Главному герою сериала вместе со зрителями предстоит переосмыслить, казалось бы, далекие «лихие 90-е» и понять, как они повлияли на нашу сегодняшнюю действительность.
По сюжету, бандит Дино, которого когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно, теперь живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств он вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии». Но теперь ему предстоит рассчитаться с собственными долгами.
По словам создателей проекта, герою вновь придется «войти в реку 90-х, которая до сих пор течет по нашим городам и проверить свои принципы на прочность». Кроме этого, он попытается воссоединиться с любовью всей своей жизни.
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«Криминального рыцаря со старыми правилами в современных реалиях» играет Алексей Розин, а женщину его мечты – Любовь Толкалина. Также в ролях: Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Всеволод Володин, Андрей Гальченко, Рустам Ахмадеев, Сергей Колесов, Сергей Шнырев, Олег Васильков и другие актеры.
В качестве креативного продюсера и соавтора сценария нового проекта выступает Алексей Иванов, работавший над сериалами «Мир! Дружба! Жвачка!», «Физрук» и «Я иду искать». В режиссерском кресле дебютирует креативный продюсер сериалов «Территория» и «Улица» Тимофей Шарипов.
«В первую очередь это история о большой любви, которая началась в 90-е. Ведь самые крепкие чувства рождаются в самые сложные времена…» — говорит Алексей Иванов.
«Дино» — брутальная история любви. Он опоздал на свидание на двадцать лет. Она все это время в одиночку дралась с обстоятельствами. Для них сложные и кривые девяностые — это понятное им время, которое как будто бы прошло», — добавляет Шарипов.
Добавим, что съемки 17-серийного сериала «Дино» пройдут в различных локациях Москвы, а также Подмосковья и продлятся до начала ноября.