Можно ли приворожить мужчину ядом перуанской жабы: стартовали съемки нового сезона сериала «Скорая помощь»

В Москве стартовали съемки седьмого сезона популярного сериала НТВ «Скорая помощь». Главную роль в мелодраме бессменно исполняет заслуженный артист России Гоша Куценко. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов и Петр Баранчеев.

В новом сезоне на доктора в исполнении Куценко, как всегда, свалятся неожиданные испытания. Но хорошо, что рядом есть друзья – сотрудники родной подстанции скорой помощи. И какой бы непростой была личная жизнь героев, в первую очередь, они – врачи.

Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к бесплодной женщине, запустившей себе пиявку внутрь для исцеления, к отвергнутой даме, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы.

А еще герои картины пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти, и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь.

«Сценарий преисполнен уважением и благодарностью к профессии врачей, поэтому мы очень стараемся искренне рассказывать эту историю. Мы же играем врачей, которые лечат не только тело человека, но и душу», - говорит Гоша Куценко.

«Мы снимали сцену реанимации ребенка в квартире, и консультант сказал, что выглядело все очень правдоподобно, а после добавил: «Представь, что ты вот так проводишь реанимацию ребенку 30 минут, и понимаешь, что уже все – он умер. И тебе нужно ехать на следующий вызов к другому пациенту. И так сутки…». После этих слов у меня пошли мурашки, и я понял, что людям, работающим на скорой помощи, нужно ставить памятник при жизни», - рассказал актер Петр Баранчеев.

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Режиссер проекта Богдан Дробязко добавил, что сериал непостижимым образом, почему-то, нравится детям. Ему часто пишут зрители от 7 до 15 лет, некоторые потом идут учиться в медицинские вузы.