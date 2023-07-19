Стартовали съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия»

В Петербурге начались съемки нового, 23-го сезона детективного сериала «Тайны следствия». Обаятельного и привлекательного старшего следователя Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) и ее команду ждут новые резонансные дела.

По сюжету после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник, но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову.

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Вместе с Анной Ковальчук в проекте снимаются: Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова, Светлана Щедрина, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и другие.

Режиссер — Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение», «Ключ от всех дверей», 21-й и 22-й сезоны «Тайн следствия»).

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Премьера нового сезона состоится на канале «Россия 1».