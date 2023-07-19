В российской версии сериала «Постучись в мою дверь» на роль певицы анонсирована большая звезда

22-летний музыкант Лео Канделаки, который ранее официально присоединился к касту российской версии сериала «Постучись в мою дверь», раскрыл подробности своей роли.

Начинающий актер рассказал журналистам, кого именно сыграет в проекте, а также анонсировал появление в кадре еще одной звезды, причем очень известной.

«Что касается моего персонажа, то я будто сам себя играю! В жизни я каждый день работаю с музыкантами, и так совпало, что в сериале моя роль тоже связана с этим: я играю менеджера певицы, которую, к слову, сыграет большая звезда. Для меня было честью взаимодействовать в кадре с такой величиной», – цитирует Лео издание Peopletalk.

Имя звезды, с которой снимается Канделаки, пока не называется.

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Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединилась Анна Невская и Екатерина Волкова.

Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды, авторы проекта пока официально не сообщают.

Российскую версию турецкого сериала покажут в эфире канала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko.