Хотела, но не дали! Почему Мерьем Узерли запретили возвращаться в «Великолепный век»

После того, как Мерьем Узерли неожиданно для всех решила покинуть проект, продюсеры «Великолепного века» и слышать о ней не желали. Правда, позже, актриса одумалась и захотела вернуться на съемочную площадку, только ей уже подыскали замену. На роль постаревшей султанши взяли Вахиде Гердюм. И если по-началу отзывы поклонников об актрисе были совсем не лестными, со временем зритель проникся симпатией к Вахиде, которая прекрасно справилась с ролью властной хасеки султана Сулеймана.

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