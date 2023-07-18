Хотела, но не дали! Почему Мерьем Узерли запретили возвращаться в «Великолепный век»

После того, как Мерьем Узерли неожиданно для всех решила покинуть проект, продюсеры «Великолепного века» и слышать о ней не желали. Правда, позже, актриса одумалась и захотела вернуться на съемочную площадку, только ей уже подыскали замену. На роль постаревшей султанши взяли Вахиде Гердюм. И если по-началу отзывы поклонников об актрисе были совсем не лестными, со временем зритель проникся симпатией к Вахиде, которая прекрасно справилась с ролью властной хасеки султана Сулеймана.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Джансу Дере. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Вот, что продюсер проекта Тимур Савджи говорил о попытках Мерьем Узерли вернуться к роли Хюррем султан.
«Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением. Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, все кончено, можешь не возвращаться», - делился Савджи.
Позже стало известно о беременности Мерьем Узерли. Актриса одна воспитывала дочку Лару. Сейчас у нее уже двое детей, она также родила дочку Лили. Оставшись беременной и без мужчины, Узерли жаловалась на эмоциональное истощение, которое она испытала во время съемок в сериале.
Многие актеры, такие как Селим Байрактар (Сюмбюль-ага) и Сельма Эргеч (Хатидже султан) не стали комментировать отказ Тимура Савджи снимать Мерьем Узерли в сериале, однако они мягко высказывались об актрисе. А вот Джансу Дере (Фирузе хатун) поддержала мнение продюсера, посчитав, что Савджи сделал все правильно.
По материалам YouTube-канала Simge Fıstıkoğlu