Какие актеры сыграли бы в российской версии «Великолепного века»

В Москве снимают российскую версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Журналисты Teleprogramma.pro спросили у нейросети - а что, если бы мы сняли другой хит Турции «Великолепный век»? Какие актеры исполнили бы главные роли? И вот, что подсказал нам искусственный интеллект.
Дмитрий Нагиев обладает харизмой и мастерством, чтобы сыграть Сулеймана Великолепного. В этой роли актер смотрелся бы великолепно.
Фото: соцсети
Ксения Собчак может прекрасно воплотить образ Роксоланы, жены Сулеймана, благодаря своей красоте и актерскому таланту. Здесь, конечно, можно поспорить насчет всех пунктов, но так считает нейросеть.
Фото: соцсети
Александр Петров обладает необходимой мужественностью и силой игры, чтобы стать Ибрагимом Пашой - правой рукой Сулеймана.
Фото: соцсети
Анна Чиповская может воплотить образ Михримах, сестры Роксоланы, благодаря своей красоте и драматическому таланту.
Фото: соцсети
Нейросеть также предупредила, что это всего лишь предположения, и реальный состав актеров может отличаться в зависимости от выбора режиссера и применяемой концепции сериала.
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