Какие актеры сыграли бы в российской версии «Великолепного века»

Султан Сулейман в сериале «Великолепный век»

Нейросеть представила свои варианты специально для Teleprogramma.pro.

В Москве снимают российскую версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Журналисты Teleprogramma.pro спросили у нейросети - а что, если бы мы сняли другой хит Турции «Великолепный век»? Какие актеры исполнили бы главные роли? И вот, что подсказал нам искусственный интеллект.

Дмитрий Нагиев обладает харизмой и мастерством, чтобы сыграть Сулеймана Великолепного. В этой роли актер смотрелся бы великолепно.

Фото: соцсети

Ксения Собчак может прекрасно воплотить образ Роксоланы, жены Сулеймана, благодаря своей красоте и актерскому таланту. Здесь, конечно, можно поспорить насчет всех пунктов, но так считает нейросеть.

Фото: соцсети

Александр Петров обладает необходимой мужественностью и силой игры, чтобы стать Ибрагимом Пашой - правой рукой Сулеймана.

Фото: соцсети

Анна Чиповская может воплотить образ Михримах, сестры Роксоланы, благодаря своей красоте и драматическому таланту.

Фото: соцсети

Нейросеть также предупредила, что это всего лишь предположения, и реальный состав актеров может отличаться в зависимости от выбора режиссера и применяемой концепции сериала.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также