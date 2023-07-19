Какие актеры сыграли бы в российской версии «Великолепного века»

В Москве снимают российскую версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Журналисты Teleprogramma.pro спросили у нейросети - а что, если бы мы сняли другой хит Турции «Великолепный век»? Какие актеры исполнили бы главные роли? И вот, что подсказал нам искусственный интеллект.

Дмитрий Нагиев обладает харизмой и мастерством, чтобы сыграть Сулеймана Великолепного. В этой роли актер смотрелся бы великолепно.