Екатерина Волкова сыграет мать главного героя в российском сериале «Постучись в мою дверь»

Авторы российской версии сериала «Постучись в мою дверь» раскрыли еще одну актрису проекта. Мать главного героя сыграет Екатерина Волкова («Колл-центр», «Доктор Преображенский», «Начальник разведки», «Пищеблок»).

Артистка рассказала, что ее участию в адаптации турецкого сериала больше всех обрадовалась дочь.

«Когда я собиралась на пробы, моя младшая дочка подпрыгнула от радости и сказала, чтобы я обязательно шла, что это очень популярный турецкий сериал, у которого много поклонников. Так что как минимум один зритель у нашего сериала уже точно есть», - поделилась актриса. «Вообще мне кажется, что проект будет интересен и тем, кто видел оригинал, чтобы сравнить русский и турецкий менталитет, и тем, кто с ним не знаком, чтобы погрузиться в эту атмосферу».

Волкова воплотит на экране образ женщины с трагической судьбой, которая потеряла старшего сына, после чего начала бояться выходить из дома.

«Она очень искренняя, когда остается наедине с сыном и немного актриса, когда появляется в обществе других людей. Главный герой – ее единственный сын, который остался жив, для нее он просто обожаемый. Она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А ее вторая ипостась – немножко актерская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», – рассказала Екатерина.

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Напомним, Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединилась Анна Невская, которая сыграет тетю главной героини.

Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды, авторы пока официально не сообщают.

Сериал покажут в эфире канала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.