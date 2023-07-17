Матвеев, Нагиев, Заворотнюк: кто мог бы сыграть в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» по версии нейросети

В Москве вовсю идут съемки российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», однако проходят они в атмосфере строжайшей секретности. Тем не менее, СМИ удалось узнать, что роль Серкана Болата, который в отечественной интерпретации носит имя Сергей, сыграет актер Никита Волков. А вот образ Эды Йылдыз воплотит 25-летняя актриса Лиана Гриба.

Однако на протяжении всего месяца, пока был не озвучен результат, звучали версии, кто мог бы сыграть главных героев сериала. Так, в кулуарах назывались имена Константина Крюкова, Александра Петрова, Данилы Козловского и многих других актеров.

Teleprogramma.pro попросила текстовую нейросеть ChatGPT огласить свой список артистов, которые могли бы претендовать на главные роли.

И надо сказать, что у искусственного интеллекта очень своеобразное видение ситуации. Ведь почти все артисты, указанные нейросетью, старше своих экранных героев. И почти все они – уже люди с именем.

Кто мог бы сыграть роли Эды и Серкана

Например, владельца архитектурного бюро, красавчика Серкана Болата (а у нас Сергея), по мнению искусственного разума, мог бы сыграть Максим Матвеев.

«Это российский актер, который обладает необходимой харизмой и внешностью для игры роли Серкана», - объясняет нейросеть.

И с ней сложно не согласиться! Максим Матвеев – вполне достойный кандидат на роль элегантного и харизматичного Серкана (Сергея).