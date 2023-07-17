Матвеев, Нагиев, Заворотнюк: кто мог бы сыграть в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» по версии нейросети

В Москве вовсю идут съемки российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», однако проходят они в атмосфере строжайшей секретности. Тем не менее, СМИ удалось узнать, что роль Серкана Болата, который в отечественной интерпретации носит имя Сергей, сыграет актер Никита Волков. А вот образ Эды Йылдыз воплотит 25-летняя актриса Лиана Гриба.
Однако на протяжении всего месяца, пока был не озвучен результат, звучали версии, кто мог бы сыграть главных героев сериала. Так, в кулуарах назывались имена Константина Крюкова, Александра Петрова, Данилы Козловского и многих других актеров.
Teleprogramma.pro попросила текстовую нейросеть ChatGPT огласить свой список артистов, которые могли бы претендовать на главные роли.
И надо сказать, что у искусственного интеллекта очень своеобразное видение ситуации. Ведь почти все артисты, указанные нейросетью, старше своих экранных героев. И почти все они – уже люди с именем.
Кто мог бы сыграть роли Эды и Серкана
Например, владельца архитектурного бюро, красавчика Серкана Болата (а у нас Сергея), по мнению искусственного разума, мог бы сыграть Максим Матвеев.
«Это российский актер, который обладает необходимой харизмой и внешностью для игры роли Серкана», - объясняет нейросеть.
И с ней сложно не согласиться! Максим Матвеев – вполне достойный кандидат на роль элегантного и харизматичного Серкана (Сергея).
Максим Матвеев. Фото: Global Look Press
А вот с кандидатурой Светланы Ходченковой, предложенной на роль Эды Йылдыз, нейросеть слегка поторопилась. По сюжету сериала Эда – студентка, подрабатывающая в цветочном магазине и мечтающая уехать на стажировку в Италию, однако она лишается стипендии, которое местное архитектурное бюро выделяет для талантливых учеников.
И тогда девушка решает отомстить его владельцу, то есть тому самому Серкану Болату. Однако вместо мести неожиданно заключает с ним интересный договор...
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press
Конечно, по возрасту 40-летняя Светлана не очень подходит на роль студентки, хотя и выглядит значительно моложе своих лет. Но у искусственного интеллекта свое мнение на этот счет.
«Светлана Ходченкова – талантливая российская актриса, способная передать все нюансы и сложность характера Эды», - объясняет Интернет-проект. И ведь не поспоришь же!
И их друзей и врагов
На роль антагониста главного героя, в турецкой версии владельца крупной архитектурной компании Каана Карадага, нейросеть неожиданно предложила Дмитрия Нагиева.
А вот Дмитрий с его отрицательным обаянием – в самое яблочко. Правда, он также старше своего экранного прототипа.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Довольно неожиданный выбор нейросети на роль двух подруг Эды. Так, на роль одной подруги искусственный интеллект предложил Викторию Исакову или… Анастасию Заворотнюк. Согласитесь, что это очень необычное решение, учитывая последние новости о состоянии здоровья Анастасии.
Но у искуственного интеллекта твердая позиция по этому вопросу.
«Обе актрисы имеют чувственность и талант, необходимые для роли», - поясняет нейросеть.
Юлия Снигирь. Фото: Global Look Press
А вот другую подругу, по мнению компьютерного разума, должны сыграть Екатерина Вилкова или Юлия Снигирь.
«Актрисы с красивой внешностью и актерским мастерством, имеющие потенциал для роли», - пишет нейросеть.
И конечно, искусственный интеллект поясняет, что это субъективное мнение, и решение о выборе актеров в любом проекте зависит от множества факторов, включая мнения режиссера, продюсеров и сценаристов. А его предложения являются исключительно предположениями.