Гришаева, Робак, Калюжный и некая таинственная звезда: стартовали съемки сериала «Наследство»

11 июля канал ТНТ приступил к съемкам комедийного сериала «Наследство» с Нонной Гришаевой, Александром Робаком и Глебом Калюжным.

По сюжету 25 лет назад главный герой бросил свою семью в Москве и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. И вот настало время вернуться, чтобы наладить отношения с женой и тремя взрослыми детьми. А заодно раз и навсегда решить все свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека.

Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления папаши, но у каждого из детей уже накопились свои финансовые трудности.