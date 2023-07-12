Гришаева, Робак, Калюжный и некая таинственная звезда: стартовали съемки сериала «Наследство»

11 июля канал ТНТ приступил к съемкам комедийного сериала «Наследство» с Нонной Гришаевой, Александром Робаком и Глебом Калюжным.
По сюжету 25 лет назад главный герой бросил свою семью в Москве и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. И вот настало время вернуться, чтобы наладить отношения с женой и тремя взрослыми детьми. А заодно раз и навсегда решить все свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека.
Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления папаши, но у каждого из детей уже накопились свои финансовые трудности.
«Сегодня есть тенденция делать истории «не для всех». Такая мода. А у меня внутри живет бунтарь. Поэтому я решила сделать историю для всех. Народную комедию с понятными проблемами, взаимоотношениями. Чтобы каждый мог сказать: «Блин, чисто как в моей семье», — говорит шоураннер проекта Аня Мирохина.
«А за основу я взяла свою семью. Персонаж Саши Робака — это большой привет моему папе».
Александр Робак в сериале «Наследство». Фото: канал ТНТ
Несмотря на изначально «семейный» посыл, создатели сериала обещают большой подарок любителям криминального жанра: в сюжете зрителей ждет неожиданный поворот, меняющий все восприятие событий.
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Вместе с Гришаевой, Робаком и Калюжным в проекте заняты Маргарита Аброськина («Толя-робот»), Аня Немченко («Регби»), Роман Фомин («Поехавшая») и одна из главных звезд российского кинематографа, имя которой пока держится в секрете.
Всего планируется снять 13 эпизодов сериала.