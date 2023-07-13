Как сейчас выглядит и чем занимается любимая теща из «33 квадратных метра» Клара Захаровна

В 90-х огромной популярностью пользовался проект «О.С.П. студии» под названием «33 квадратных метра». И главной звездой сериала была несравненная теща Клара Захаровна, которую сыграл Павел Кабанов.
Артист попал в проект из КВН, харизматичного Кабанова заметили продюсеры и пригласили сниматься.
Конечно, «33 квадратных метра» стало хитом его карьеры. После выхода комедийного сериала Павел стал народным героем. А его героиня Клара Захаровна - олицетворением многих россиянок.
Павел Кабанов. Фото: соцсети
На данный момент Кабанов продолжает сниматься в кино, но уже реже. Он озвучивает много мультфильмов и ведет корпоративы.
Павел Кабанов. Фото: соцсети
В 2019 году зрители увидели сериал «Беловодье. Тайна затерянной страны» с его участием. Свободное от работы время Кабанов проводит в путешествиях.
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