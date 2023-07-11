«Чтобы лучше понимать женщин»: стартовали съемки комедийного сериала «Разделенная семья»

Канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Разделенная семья». Это будет комедия о ячейке общества, которую рассыпало по разным городам нашей большой страны.

По сюжету, главная героиня несколько лет назад уехала покорять Москву. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Девушка испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается решать на расстоянии все проблемы своих родственников.

При этом сама героиня далека от семейного счастья. Она живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама не уверена, стоит ли ей связывать жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, родственники стараются регулярно поддерживать связь и оставаться нормальной семьей даже на расстоянии.

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В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный, Янина Романова и другие актер.

«Мне кажется, что жизненная ситуация моей героини будет понятна и знакома очень многим женщинам. И вопросы, которыми она задается, так или иначе тоже висят в воздухе. Мне это состояние тоже очень знакомо, когда хочется успеть все и сразу, но разорваться просто невозможно», - говорит актриса Марина Васильева. «В нашей истории мы постараемся хотя бы частично ответить на вопрос, как в этом потоке не сойти с ума. И один из «секретов» – это, конечно, связь с родными, их поддержка, которая очень-очень важна для достижения душевного комфорта и какой-то уверенности в собственных силах».

«Для меня это в первую очередь очень личная история. Поэтому в ней переплетаются темы о пути к призванию и о любви к себе», - добавляет креативный продюсер и автор сценария Наталия Пенькова. «Я хочу, чтобы зрители взглянули на жизнь сквозь призму нашего сериала и вместе с героями посмеялись над своими проблемами. И конечно, советую обязательно смотреть сериал мужчинам, чтобы чуть лучше понимать своих женщин».

Съемки первого сезона из 17 эпизодов продлятся до октября 2023-го. Премьера на канале ТНТ запланирована на 2024 год.