«Приходилось нанимать дополнительную охрану, когда снимались Глеб и Кира»: завершены съемки четвертого сезона «Новеньких»

Онлайн-кинотеатр Start сообщил о завершении съемок четвертого сезона сериала «Новенькие» с подзаголовком «Бунт против взрослых». Новые серии будут посвящены психологическим травмам детства и порадуют зрителей актерским дуэтом Глеба Калюжного и победительницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Киры Медведевой.

«Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши, — говорит режиссер проекта Оксана Барковская. — В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку».

К своим ролям в сериале также вернулись Анна Демидова («За полчаса до весны»), Анар Халилов («Трудные подростки»), Елизавета Запорожец («Один маленький ночной секрет»), Иван Непомнящий («Хэдшот»), Иван Рысин («Нюрнберг») и другие.

«Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше», — делится режиссер.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».