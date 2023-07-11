«Приходилось нанимать дополнительную охрану, когда снимались Глеб и Кира»: завершены съемки четвертого сезона «Новеньких»

Онлайн-кинотеатр Start сообщил о завершении съемок четвертого сезона сериала «Новенькие» с подзаголовком «Бунт против взрослых». Новые серии будут посвящены психологическим травмам детства и порадуют зрителей актерским дуэтом Глеба Калюжного и победительницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Киры Медведевой.
«Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши, — говорит режиссер проекта Оксана Барковская. — В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку».
К своим ролям в сериале также вернулись Анна Демидова («За полчаса до весны»), Анар Халилов («Трудные подростки»), Елизавета Запорожец («Один маленький ночной секрет»), Иван Непомнящий («Хэдшот»), Иван Рысин («Нюрнберг») и другие.
«Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше», — делится режиссер.
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Съемочная группа сериала «Новенькие». Фото: онлайн-кинотеатр Start
По сюжету нового сезона герой Калюжного возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение своей возлюбленной, организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива.
Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла в нечто большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша, — ребенка похищают прямо с детской площадки.
В четвертом сезоне будет 9 серий. Скоро они станут доступны для просмотра на Start.