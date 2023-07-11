Николя не узнать! Как сейчас выглядят главные звезды сериала «Элен и ребята»

Со съемок популярного французского сериала «Элен и ребята» прошло почти 30 лет. Изначально критики были уверены, что картина провалится, но людям настолько понравились истории симпатичных студентов, что фильм стал почти культовым.
Несмотря на примитивность съемки и простоту диалогов, «Элен и ребята» запомнились и российскому зрителю. Журналисты Teleprogramma.pro решили подглядеть - как же изменились артисты за столько лет. Ведь мы запомнили их молодыми и красивыми.
Элен Ролле
Фото: соцсети
Конечно, Элен стала главной звездой сериала. Вокруг ее героини вращались все сюжетные линии. Тогда актрисе было 25 лет, поэтому она легко перевоплотилась в студентку.
После выхода сериала Элен стала мировой звездой, ей предлагали разные роли, за ней, можно сказать, бегали режиссеры.
Но через несколько лет Элен ушла в тень. В одном из недавних интервью артистка призналась, что настолько устала, что решила завязать с карьерой - уж очень тяжело давался ей такой график работы.
В 2011 году актриса вернулась на экраны в очередном продолжении «Элен и ребята» под названием «Тайны любви». Но у сериала уже не было таких рейтингов.
Замуж Элен не вышла, но в 2013 году она усыновила двоих детей из Эфиопии.
Патрик Пьюдеба
Фото: соцсети
Патрик сыграл Николя - возлюбленного Элен, парой которых восхищались все поклонники сериала. Примечательно то, что актеры настолько вжились в роль, что несколько лет после выхода картины их связывали романтические отношения.
Но молодые люди так и не поженились. Расстались.
В 90-е Пьюдеба женился, но его брак не продержался долго. Сейчас он холост, детей нет. В кино снимается редко. В основном, это низкосортные сериалы.
Филипп Вассер
Фото: соцсети
Филипп работал осветителем на съемочных площадках. Но актером становиться не планировал. На кастинг его притащили друзья. Режиссерам настолько понравилась эффектная внешность молодого человека, что его тут же утвердили.
В сериале «Элен и ребята» Филипп сыграл ловеласа Жозе.
У Вассера есть взрослый сын Ланселот, на данный момент он разведен. В фильмах появляется редко.
Кати Андрие
Кадр из сериала «Элен и ребята»
Фото: соцсети
Кати стала мировой звездой после выхода сериала «Элен и ребята». Причем работа над фильмом подарила ей и мужа - актриса вышла замуж за своего партнера по площадке Давида Пру.
Артисты прожили вместе 10 лет, и за это время у них появилось двое детей. Но в начале 2000-х годов они решили расстаться.
Сейчас Кати замужем за адвокатом.
Фото: соцсети
А Давид бросил актерскую профессию и сейчас профессионально занимается фотоделом.
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