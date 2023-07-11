Николя не узнать! Как сейчас выглядят главные звезды сериала «Элен и ребята»

Конечно, Элен стала главной звездой сериала. Вокруг ее героини вращались все сюжетные линии. Тогда актрисе было 25 лет, поэтому она легко перевоплотилась в студентку.

После выхода сериала Элен стала мировой звездой, ей предлагали разные роли, за ней, можно сказать, бегали режиссеры.

Но через несколько лет Элен ушла в тень. В одном из недавних интервью артистка призналась, что настолько устала, что решила завязать с карьерой - уж очень тяжело давался ей такой график работы.

В 2011 году актриса вернулась на экраны в очередном продолжении «Элен и ребята» под названием «Тайны любви». Но у сериала уже не было таких рейтингов.

Замуж Элен не вышла, но в 2013 году она усыновила двоих детей из Эфиопии.

Патрик Пьюдеба