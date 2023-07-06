Как сейчас выглядит звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова - сложно узнать

Актриса Юлия Захарова стала популярной на всю России после роли Лены Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе». Можно сказать, она стала одной из главных героинь ситкома.
Героиня Захаровой была женщиной весьма странной, но работящей и платежеспособной, в отличие от других персонажей. При этом это не мешало ей попадать в разные неприятные истории, особенно с мужчинами.
Юлия Захарова в сериале «Счастливы вместе»
Спустя 11 лет ТНТ решили возродить картину, однако нам стало известно, что Захарову на съемку пока не пригласили. Мы решили выяснить, как выглядит актриса сейчас и чем она занимается.
Живет Юлия в Подмосковье, в небольшом домике, любит гулять с собакой и заниматься садом.
В последний раз в кино Захарова снималась в 2029 году, после ее не приглашали. Да, внешность актрисы изменилась, но в театре она продолжает играть.
Юлия Захарова в шоу «Звезды сошлись»
«Соглашаюсь на выездные проекты, чтобы, скажем так, поддерживать популярность, быть ближе к зрителям, — говорит Юлия. — Выступая на сцене, очень волнуюсь, чувствую большую ответственность. Бывает, прямо такие мысли приходят: боюсь, не хочу на сцену! А когда зал начинает хорошо принимать, идет дружелюбная энергия, так что сразу и играть легко».
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