Как сейчас выглядит звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова - сложно узнать

Актриса Юлия Захарова стала популярной на всю России после роли Лены Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе». Можно сказать, она стала одной из главных героинь ситкома.

Героиня Захаровой была женщиной весьма странной, но работящей и платежеспособной, в отличие от других персонажей. При этом это не мешало ей попадать в разные неприятные истории, особенно с мужчинами.