«Чем бы мог заниматься Гена в 2023 году»: ТНТ запустил съемки нового сериала «Букины»

«Счастливы вместе» возвращаются в эфир с продолжением своей истории. Канал ТНТ объявил о том, что в новом телесезоне покажет сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в картине из 10 эпизодов исполнят все те же Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!» – говорит актер Виктор Логинов.

«Скажу честно, на протяжении последних десяти лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали!»

«Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои».