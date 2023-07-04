Как снимали третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: сломанный нос, истерики и доллар по 7 рублей

- Вам хотелось бы пожить немного в 90-х? Такой жизнью, как ваш персонаж?

- Мне бы хотелось на чуть-чуть перенестись в ту эпоху, это интересно. Но вот жить так, как это делает мой герой, точно нет! Ну это правда страшно!

- По-вашему, когда снимались лучшие фильмы – в Советском Союзе или сейчас в России? Вообще часто смотрите старое кино?

- Что тогда, что сейчас есть хорошие фильмы. Советскую классику я, конечно, люблю и иногда пересматриваю. Конечно, я не эксперт, но, как зритель, уверенно могу сказать, что сейчас происходит эпоха Ренессанса российского кино. Где-то с 2020-го года мы начали снимать множество хороших фильмов. На мой взгляд, мы ушли вперед, поняли, что нужно делать, что интересно нашему народу, поэтому выходит много качественных фильмов и сериалов.

- Назовите три предмета из 90-х, которые вы хотели бы перенести в сегодняшний день. Или таких нет?

- Нет, разве что доллар по 7 рублей! Вот это было бы здорово!

Хотел бы сыграть злодея

- Вам хотелось бы продлить сериал – сделать четвертый сезон? Или надоело и хочется двигаться дальше, к новым героям?

- Конечно, есть желание встретиться и с новыми персонажами, но и этот сериал отпускать пока не хочется. Когда ты уже прожил с командой три года, вы сняли несколько сезонов, стали настоящей семьей, хочется еще и еще! Но все хорошее рано или поздно заканчивается.

- Какого героя вы бы хотели сыграть в будущем?

- Я бы очень хотел сыграть какого-нибудь злодея, антагониста. Такого странного, со своим взглядом на мир бешеного человека. Почему-то в последнее время меня привлекают злодеи.

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