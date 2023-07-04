Как снимали третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: сломанный нос, истерики и доллар по 7 рублей

Поклонники сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с нетерпением ждали третьего сезона – ведь второй закончился на самой напряженной ноте. И новые серии не разочаровали. Мы побеседовали с исполнителями главных ролей – они рассказали много неожиданного.
Егор Абрамов: «Я – не такой, как Вовка!»
Фото: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
- Егор, в сериале «Мир! Дружба! Жвачка» вы играете довольно дерзкого и хулиганистого парня Вовку. В жизни вы похожи на него? Или наоборот – скромный и воспитанный?
- Все, кто со мной близко знаком, сразу понимают, что я и мой персонаж в сериале – это совершенно разные люди, полные противоположности. Вовка – хулиганистый, а я, как вы сказали, скромный и воспитанный. Так что в целом и паттерн поведения, и мировоззрения у нас разные.
- В вашей жизни есть такой друг, как Санька Рябинин в сериале?
- Честно говоря, в жизни у меня нет такого друга, как Санька. Не знаю даже, хорошо это или плохо.
«Это правда страшно!»
Фото: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
- Вам хотелось бы пожить немного в 90-х? Такой жизнью, как ваш персонаж?
- Мне бы хотелось на чуть-чуть перенестись в ту эпоху, это интересно. Но вот жить так, как это делает мой герой, точно нет! Ну это правда страшно!
- По-вашему, когда снимались лучшие фильмы – в Советском Союзе или сейчас в России? Вообще часто смотрите старое кино?
- Что тогда, что сейчас есть хорошие фильмы. Советскую классику я, конечно, люблю и иногда пересматриваю. Конечно, я не эксперт, но, как зритель, уверенно могу сказать, что сейчас происходит эпоха Ренессанса российского кино. Где-то с 2020-го года мы начали снимать множество хороших фильмов. На мой взгляд, мы ушли вперед, поняли, что нужно делать, что интересно нашему народу, поэтому выходит много качественных фильмов и сериалов.
- Назовите три предмета из 90-х, которые вы хотели бы перенести в сегодняшний день. Или таких нет?
- Нет, разве что доллар по 7 рублей! Вот это было бы здорово!
Хотел бы сыграть злодея
- Вам хотелось бы продлить сериал – сделать четвертый сезон? Или надоело и хочется двигаться дальше, к новым героям?
- Конечно, есть желание встретиться и с новыми персонажами, но и этот сериал отпускать пока не хочется. Когда ты уже прожил с командой три года, вы сняли несколько сезонов, стали настоящей семьей, хочется еще и еще! Но все хорошее рано или поздно заканчивается.
- Какого героя вы бы хотели сыграть в будущем?
- Я бы очень хотел сыграть какого-нибудь злодея, антагониста. Такого странного, со своим взглядом на мир бешеного человека. Почему-то в последнее время меня привлекают злодеи.
Федор Рощин - какой диагноз у Илюши и почему он «странный»
Фото: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
- Федор, вам сложно было играть мальчика с явными отклонениями в развитии? Среди ваших знакомых нет таких ребят?
- Слушайте, я бы не сказал, что у Илюши явное отклонение. Да, безусловно, у него синдром Аспергера, но в сериале это не озвучивается, потому что в те времена не было такого диагноза. Синдром Аспергера — это легкая степень аутизма. И такие люди совершенно нормальные, обычные, просто живут в некоем своем мире, не воспринимают иронии, шуток, говорят, что думают. Многие бизнесмены, актеры – успешные люди с таким диагнозом. Поэтому Илюша - он такой же, как и все, просто живет в своем мире.
- Вы с самого начала хотели играть именно Илюшу? Или вам больше нравились другие персонажи?
- Я выучил текст за всех. Сначала я пробовался на Саньку, но наш замечательный кастинг-директор Женя Феоктистов предложил попробовать Илюшу. И сейчас я благодарен судьбе за то, что я все-таки Илюша. Это было интересно.
Неприязнь учителей: «Ты не какой-то особенный!»
- Вам не приходилось испытывать на себе буллинг?
- Не было такого, что прямо унижали, но некая неприязнь была. Вот когда это делали учителя, было странно. Однажды на перемене ко мне подошел классный руководитель и сказал, что мне надо оценки подтягивать, а не сниматься, что актеров много, но только единицы из них становятся популярными, и что я - не какой-нибудь особенный. Я тогда прямо обалдел.
- Что для вас было самым трудным во время съемок сериала «Мир, дружба, жвачка»?
- Сцена в поле из первого сезона, там, где у Илюши истерика, он срывается, мы там по времени не успевали и солнце садилось. И сцена из второго сезона на море, потому что плавать я не умею. Но сложнее всего было не бегать на буфет между сценами, чтобы не располнеть.
Фото: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
- А были какие-то смешные моменты, которые запомнились?
- Все смены с Егором Губаревым — это один большой и смешной момент, потому что мы как-то друг друга заражаем позитивным настроением. Однажды Егор приехал на съемку со сломанным носом, а я этого в упор не замечал. Мы весь день общались, а во время обеда подошел бригадир по актерам со словами: «Егор, как же ты сломал нос? Что произошло?» Только тогда я обратил внимание, что у него нос буквально съехал набок. Как я мог этого не заметить?
«Советские фильмы обожаю!»
- Вам не хотелось бы «переехать» в девяностые?
- Ой, нет! Побывать там, возможно, заглянуть в гости - да, но ни в коем случае не переезжать, потому что тяжелое было время. Смотря чьими глазами смотреть. Когда ты маленький, ты особо не видишь опасности. А когда ты взрослый, и у тебя есть дети, надо как-то выживать. В то время выживать было очень тяжело.
- Вам нравятся советские фильмы?
- Советские фильмы я обожаю! Я помню, когда был маленький, мое утро начиналось с советских мультиков. И вообще - смотрел все, что показывали: «Королева бензоколонки», «Операция «Ы», все новогодние фильмы, и, конечно же, «Иронию судьбы, или С легким паром!». В детстве очень нравился фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Советское кино какое-то особенное, со своей атмосферой, с особыми людьми.
- Что из современного кино смотрите, что произвело самое сильное впечатление в последнее время?
- В последнее время редко смотрю фильмы. Из того, что видел, понравился фильм «Нефть». Великолепная история, концовка просто отличная. «Таксист» мне очень нравится, «Сияние». Новыми эти фильмы не назвать, но мне в них очень нравится картинка и атмосфера. Еще - «Хороший мальчик», «Реквием по мечте», «Дневник баскетболиста».
Мне нравится Тарантино, очень люблю фильмы с Адриано Челентано, но это уже совсем не новые. А из новинок… я даже не знаю, что сейчас выходит. Вот с Райаном Гослингом что-то выходит, хочу посмотреть.
- «Мир, дружба, жвачка» - очень популярный сериал. Наверное, у вас появилось множество поклонниц? На улицах подходят, просят сделать селфи?
- Не знаю насчет множества поклонниц, но парочка, наверное, есть. Я не люблю слова «фанаты», «поклонники». Просто есть люди, которым нравится наш сериал, нравится моя актерская игра, мой персонаж.
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И я благодарен за то, что они смотрят, радуются, узнают на улицах, подходят, просят фото, хотят поговорить. Когда с ними общаешься, ты понимаешь, что ты делаешь и для кого. Это просто не описать словами, это великолепно, это будоражит каждый раз и приносит море мотивации. Так что спасибо вам, дорогие зрители, что смотрите, это очень приятно!