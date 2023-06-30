Сара Джессика Паркер постеснялась сниматься в постельных сценах после 55 лет

В новом интервью актриса Сара Джессика Паркер поделилась, что в сериале «И просто так» (продолжении «Секса в большом городе») планировались постельные сцены с ее участием, сниматься в которых она не захотела. Так-то звезде уже 58 лет, и обнажаться перед камерой ей уже некомфортно.

«Я думаю, что сценарий был действительно интересным, и захватывающим, и необычным, и свежим. Я никогда не видела ничего подобного, — поделилась артистка с Говардом Стерном. — Единственное, что я сказала (создателю сериала Даррену Стару. — Прим. авт.) из того, что меня беспокоит, это то, что я просто не чувствовала себя комфортно в обнаженном виде».

Коллега позволил известной актрисе не раздеваться. Но других актеров, которые согласились на обнаженку, охотно привлекли к постельным сценам.

«Думаю, я просто никогда не чувствовала себя комфортно, раскрываясь таким образом. Я никогда не осуждала тех, кто делает это (раздевается в кино. — Прим. авт.), это не было морализаторством. Я стеснялась».

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Сара добавила, что давно подумывает о пластической операции, так как ее внешность перестала ей нравиться.

«Мне не очень нравится смотреть на себя… Никогда», — сказала актриса в ответ на вопрос, чувствует ли она себя красивой женщиной.

Напомним, 22 июня на потоковом сервисе HBO Max начал выходить второй сезон «И просто так».