Почему Фирузе хатун обязательно проиграла бы Хюррем — шанс быть с султаном Сулейманом был ничтожным

На самом деле Фирузе хатун никогда бы не стала фавориткой султана Сулеймана, как это показали в сериале «Великолепный век». И уж тем более она не могла соперничать с Хюррем султан. Персиянку, скорее всего, вовсе бы выслали из дворца. И для этого есть веская причина.
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Исторически известно, что отношения Фирузе хатун и султана Сулеймана оказались всего лишь вымыслом сценаристов. Однако если бы такой факт и имел место быть, то персиянка не задержалась бы рядом с падишахом больше чем на год. И уж тем более не удалось бы ей получить хоть какой-то вес в гареме. И вот почему!
Джансу Дере в образе Фирузе хатун. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Значимость в гареме получала только та наложница, которая могла подарить династии Османов наследников. Фирузе хатун же за годы, проведенные рядом с султаном Сулейманом, так и не забеременела, что делало ее положение более шатким. Скорее всего, персиянку посчитали бы бесплодной и выслали из дворца.
Кстати, у Хюррем султан было пятеро детей: четыре сына — шехзаде Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир, а также дочка Михримах султан.