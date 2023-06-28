Почему Фирузе хатун обязательно проиграла бы Хюррем — шанс быть с султаном Сулейманом был ничтожным

На самом деле Фирузе хатун никогда бы не стала фавориткой султана Сулеймана, как это показали в сериале «Великолепный век». И уж тем более она не могла соперничать с Хюррем султан. Персиянку, скорее всего, вовсе бы выслали из дворца. И для этого есть веская причина.

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Исторически известно, что отношения Фирузе хатун и султана Сулеймана оказались всего лишь вымыслом сценаристов. Однако если бы такой факт и имел место быть, то персиянка не задержалась бы рядом с падишахом больше чем на год. И уж тем более не удалось бы ей получить хоть какой-то вес в гареме. И вот почему!